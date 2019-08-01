Винник шокировал фотографией с молодости

Автор: instagram.com/olegg.vynnyk

31 июля певец Олег Винник праздновал день рождения. По этому поводу он преподнес своим фанатам неоднозначный сюрприз. Показал редкое ретро-фото, на котором он изображен с длинными волосами.

Узнать популярного украинского певца и любимца женщин на этом снимке немного трудно. Но его выдают голубые глаза, а прическа сделана в духе прошедшего времени.

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Снимок артист опубликовал в Instagram.

"Неважно, сколько тебе лет. Важно - на сколько ты себя чувствуешь. С каждым годом со все большим наслаждением чувствую вкус жизни", - красноречиво подписал фото певец.

Преданные поклонники украинской знаменитости принялись от души поздравлять артиста. Также фанаты сошлись во мнении, что сейчас исполнитель выглядит намного лучше, так как годы его красят и идут на пользу.

В сети нашли заманчивое предложение для фанатов украинского певца и секс-символа Олега Винника. Кто-то решил продать кусок асфальта, на котором якобы стоял артист. На сайте стояла цена 10 тыс. грн.