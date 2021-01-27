Винник рассказал, каким будет тренером в "Голосі країни"

Певец Олег Винник стал героем очередного выпуска глянца. Фото: предоставлено пиар-агентом артиста

Певец Олег Винник стал героем очередного выпуска глянца.

Во время интервью журналу "Телескоп" он рассказал, каким тренером видит себя в 11-м сезоне шоу "Голос країни".

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"Я требователен, склонен к рациональности, поддерживаю эксперименты. Мне есть что рассказать, ведь имею опыт работы в Европе. Народный и академический вокал позволяет петь в разных жанрах, и я постараюсь по максимуму передать свои знания и навыки участникам, направить и помочь понять для чего артисты выходят на сцену. Для меня важно, что хочет показать человек своим голосом. Чтобы голос не рассыпался, ему нужен характер, философия. Многие блуждают в поисках, копируя других музыкантов, и забывают о том, как на самом деле звучат их голоса", - отметил артист.

Певец Олег Винник стал самой высокооплачиваемой звездой украинского шоу-бизнеса. За 2019 год артист отработал 50 концертов и смог заработать около $5,6-7 млн. Из-за пандемии концертная деятельность Винника приостановилась, но он нашел способ, как провести выступление.