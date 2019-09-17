Виктория из "НеАнгелов" позировала полуобнаженной среди джунглей

Фото: @vikanablack

Украинская певица и участница дуэта "НеАнгелы" Виктория Смеюха засыпала сеть откровенными снимками с отдыха.

Звезда поделилась серией пляжных снимков в Instagram.

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Знаменитость продолжает дразнить фанатов фотографиями с отдыха. Виктория позировала на пляже в бикини разных фасонов, которые эффектно подчеркивали стройную фигуру звезды.

"В диких джунглях просыпается душа амазонки", - подписала пост певица.

Поклонники не жалели для звезды комплиментов.

"У вас всегда такие стильные купальники", "ты нереальна", "вы не перестаете радовать поклонников", "очень красивая", "тело огонь, вы мое вдохновение", "королева амазонок".

Недавно Виктория Смеюха продолжает поражать снимками стройной фигуры. Фото с отдыха каждый день появляются в Instagram звезды.