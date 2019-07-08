Виктория Бекхэм объяснила, почему не поехала в тур со Spice Girls

Фото: Vogue Germany

Дизайнер 45-летняя Виктория Бекхэм снялась в откровенной фотосессии для глянцевого издания Vogue Germany. В интервью Виктория рассказала о возрождении группы Spice Girls, и как ей пришлось отказаться от тура команды.

Накануне певица Mel B, участница Spice Girls, призналась, что была очень удивлена и расстроена отказом Бекхэм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Виктория Бекхэм пьет "заряженную луной" воду во время детокса

"Мне понадобилось много мужества, чтобы не поехать на гастроли со Spice Girls снова. Все изменилось. Поэтому я решила сосредоточиться на своей семье и компании, - рассказала Бекхэм. - Мне 45 и я очень рада быть той женщиной, которой есть сейчас. Я не хочу измениться, я хочу быть лучшей версией себя. До 40 я не была уверенной. Я учусь прислушиваться к внутреннему голосу".

Автор: dailymail.co.uk Тур Spice Girls начался в мае

На фотографиях для глянца знаменитость позировала в черном платье с легким макияжем. Прическа имитировала мокрые волосы. На одном из снимков Бекхэм прикрывается пальто в клеточку собственного бренда.

Недавно Виктория Бекхэм рассказала, что начала пользоваться сделанным на заказ в немецкой клинике кремом. За средство она заплатила более $1550.