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понедельник, 05 августа 2019 22:04

Viber выпустил именные стикеры Оли Поляковой

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Автор: Антон Кулаковский
  Певица запустила 26 стикеров
Певица запустила 26 стикеров

Певица Оля Полякова запустила 26 эксклюзивных стикеров в Viber. Значки оформлены в стилистике диснеевских персонажей. Также в наборе есть крылатые фразы Поляковой - "Лед тронулся", "Не такой ты и бывший", "Ты не ищи меня я люли-люли". Стикеры можно загрузить бесплатно.

Создатели отметили, что на разработку всего проекта ушло несколько месяцев. Основная сложность работы над паком заключалась в прорисовке концертных костюмов певицы.

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Сообщество Поляковой собрало более четверти миллиона подписчиков за несколько дней. Так оно попало в топ-5 самых популярных сообществ среди украинских артистов.

"Слова песен Оли Поляковой давно разобрали на цитаты. Мы рады новому сотрудничеству и следим за приростом аудитории. Оля - одна из самых востребованных певиц Украины, а новое сообщество позволит фанатам прямо в мессенджере получать интересный, эксклюзивный и полезный контент", - комментирует Атанас Райков, директор по развитию бизнеса Viber в СНГ, Центрально-Восточной Европе, странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Автор: Viber
  Певица запустила 26 стикеров
Певица запустила 26 стикеров

Недавно Оля Полякова ошеломила сеть снимками стройной фигуры в купальнике. Фото тонкой талии 35-летняя звезда опубликовала в Instagram.

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Дата
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