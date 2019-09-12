"Вернул в жаркое лето" – Монатик показал новый клип 18+

Дмитрий Монатик выпустил новый клип на трек "Каждый раз". Фото: @monatik_official

Украинский певец Дмитрий Монатик выпустил новый клип на трек "Каждый раз" с нового альбома "LOVE IT ритм".

Видео появилось на официальном YouTube-канале исполнителя сегодня, 12 сентября.

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Так как в кадре часто появляются девушки в белье и откровенных купальниках, клип получил категорию 18+.

"Мультиартист в своей новой работе экранизировал свободу", - говорится в подписи к ролику.

За 2 ч. после публикации клип набрал более 40 тыс. просмотров и 5 тыс. "лайков".

Поклонники оставили теплые комментарии под видео, которое сняли на Кубе.

"Словно посмотрела атмосферный фильм", "Монатик талант", "Спасибо за этот шедевр", "Монатик, как отдельный вид искусства", "Точно станет трендом", "Стильно и очень колоритно", "Вернули нас в жаркое лето", - пишут они.

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