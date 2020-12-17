Вере Брежневой понравилось фото с легендарным генсеком

Вера Брежнева посмеялась над прикольным кавером. ФОТО: instagram.com/ververa

Певица Вера Брежнева рассмешила своих подписчиков в Instagram. Исполнительница опубликовала фотошарж, на котором она позирует в купальнике, лежа на шезлонге, а сзади стоит генсек КПСС Леонид Брежнев.

"Скажу вам честно. Только ленивый не прислал мне эту картинку, но она мне определенно нравится. Кто сделал этот шедевр - шикарное чувство юмора. Браво. Брежневы", - написала звезда.

Поклонники не оставили сообщение без ироничных комментариев: "Брежневу тоже понравилась бы эта картинка. Я в этом уверен", "Дочь генсека", "Я сначала смотрю - Константин чет совсем постарел. А потом - это же чужой дед", "Мечта коммуниста - жить в хрущевке с Верой Брежневой! "

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Певица Вера Брежнева порадовала поклонников соблазнительным видеоклипом на песню "Sestra". Клип выложили на официальном YouTube-канале лейбла продюсера Константина Меладзе.