Вера Брежнева поразила смелым декольте на музыкальном фестивале

В Баку состоялся музыкальный фестиваль "Жара-2018".

Сцену с российскими звездами разделили Вера Брежнева, Анна Седокова, Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе, Настя Каменских и многие другие.

Вера Брежнева поразила присутствующих смелым выбором платья с глубоким декольте, которое она сменила на блестящий наряд.

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Ранее певица Настя Каменских поделилась на своей странице в социальной сети фото, на котором позирует в леопардовом купальнике.