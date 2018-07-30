Вера Брежнева поразила смелым декольте на музыкальном фестивале

В Баку состоялся музыкальный фестиваль "Жара-2018".
Сцену с российскими звездами разделили Вера Брежнева, Анна Седокова, Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе, Настя Каменских и многие другие.
Вера Брежнева поразила присутствующих смелым выбором платья с глубоким декольте, которое она сменила на блестящий наряд.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пышногрудая Ким Кардашьян без белья вышла на публику
Ранее певица Настя Каменских поделилась на своей странице в социальной сети фото, на котором позирует в леопардовом купальнике.
×
Комментарии