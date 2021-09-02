 
Ексклюзивы
1/5
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
Просмотров: 1053
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
Просмотров: 432
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
Просмотров: 216
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
Просмотров: 2214
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Просмотров: 1737
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Просмотров: 8803
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
1 Просмотров: 2610
Перед агрессией России Янукович с Азаровым опустошили казну Украины - Турчинов
Перед агрессией России Янукович с Азаровым опустошили казну Украины - Турчинов
1 Просмотров: 981
Наибольшие потери за два года: в августе на Донбассе погибло девять военных
Наибольшие потери за два года: в августе на Донбассе погибло девять военных
Просмотров: 297
Зеленского тянет к авторитаризму - Турчинов
Зеленского тянет к авторитаризму - Турчинов
5 Просмотров: 396
Фото
Все фото
7
4
4
4
8
Венецианский кинофестиваль-2021: Пенелопа Крус и невеста Роналду прошлись по красной дорожке
Венецианский кинофестиваль-2021: Пенелопа Крус и невеста Роналду прошлись по красной дорожке
В гольфах и с сиреневым волосами: Каменских поздравила фанатов с Днем знаний
В гольфах и с сиреневым волосами: Каменских поздравила фанатов с Днем знаний
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
Екатерина Кухар в платье от Юлии Магдич отвела в школу 230 учеников
Екатерина Кухар в платье от Юлии Магдич отвела в школу 230 учеников
Крошечные купальники и солнечные пляжи: где отдыхали украинские звезды
Крошечные купальники и солнечные пляжи: где отдыхали украинские звезды
Видео
Все видео
Jerry Heil поедет записывать новые песни в США
Jerry Heil поедет записывать новые песни в США
Песня Макса Барских зазвучит в самолетах по всему миру
Песня Макса Барских зазвучит в самолетах по всему миру
Лорак опозорилась с новым заявлением
Лорак опозорилась с новым заявлением
"Ждала девочку": Осадчая рассказала, как выбирает имя для сына
"Ждала девочку": Осадчая рассказала, как выбирает имя для сына
Пчелы по всему телу: дочь Ющенко повторила образ Джоли
Пчелы по всему телу: дочь Ющенко повторила образ Джоли
Интервью
1/5
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 342
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 900
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 1917
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
1 Просмотров: 1062
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 1071
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
29 августа 2021
Просмотров: 873
Хтось наживається
– Люди швидко звикли сортувати сміття, – каже підприємець Михайло Підвашецький. Понад п'ять років тому він виготовив і встановив у ...
четверг, 02 сентября 2021 13:12

Венецианский кинофестиваль-2021: Пенелопа Крус и невеста Роналду прошлись по красной дорожке
7

  Комментировать

В Италии начался 78-й Венецианский кинофестиваль. 1 сентября звезды в элегантных образах прошлись по красной дорожке.

Gazeta.ua подготовила подборку, в каких нарядах посетили церемонию открытия знаменитости.

Невеста форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду аргентинская модель Джорджина Родригес выбрала черный костюм бренда Ermanno Scervino. Дополнила роскошный образ блестящим чокером.

Испано-американская актриса Пенелопа Крус появилась в вечернем черно-белом платье от Chanel. Звезда добавила украшения и сделала насыщенный макияж.

Португальская топ-модель Сара Сампайо надела черное платье, украшенное двумя бретельками из бисера, от Giorgio Armani. Волосы собрала в пучок.

Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес выбрала черный костюм бренда Ermanno Scervino
Фото: REUTERS / Yara Nardi
Португальский топ-модель Сара Сампайо надела черный наряд от Giorgio Armani
Итальянская модель Бьянка Балти в желтом платье с длинным шлейфом от Dolce&Gabbana
Британская актриса Хелен Миррен выбрала блестящий наряд от Dolce&Gabbana
Испанско-американская актриса Пенелопа Крус появилась в вечернее черно-белом платье от Chanel

Итальянская модель Бьянка Балти в желтом платье с длинным шлейфом от Dolce&Gabbana прошлась по красной дорожке. Для эффектного образа выбрала массивные украшения.

Британская актриса Хелен Миррен тоже выбрала наряд от Dolce&Gabbana. Появилась в блестящем платье. Дополнила образ сумкой в ​​тон и нежными украшениями. На красной дорожке позировала с мужем Тэйлором Хэкфордом.

Бразильская топ-модель Адриана Лима позировала в красном платье без бретелек от Etro. Волосы распустила. Сделала насыщенный макияж с акцентом на глаза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Одесский кинофестиваль: самые провальные и самые лучшие образы звезд на красной дорожке

Новозеландская сценаристка, продюсер и режиссер Джейн Кэмпион появилась в черном платье от Prada.

1 сентября в Италии стартовал 78-й Венецианский кинофестиваль. Фильм-открытие - новая работа Педро Альмодовара "Параллельные матери". В основном конкурсе фестиваля покажут 21 фильм.

Драма "Спенсер" Пабло Ларраина о том, как британская принцесса Диана решила развестись с мужем, принцем Чарльзом. Спенсер - девичья фамилия принцессы. Диану играет Кристен Стюарт.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Венецианский кинофестиваль-2021: Пенелопа Крус и невеста Роналду прошлись по красной дорожке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
сентября

Украинский генерал поставил подпись на акте о капитуляции

Пожар уничтожил половину города

Самое читаемое
Крошечные купальники и солнечные пляжи: где отдыхали украинские звезды
Крошечные купальники и солнечные пляжи: где отдыхали украинские звезды
8
 Просмотров: 17938
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
47
 Просмотров: 8803
Гороскоп на 1 сентября: у кого начнется суперприбыльный период
Гороскоп на 1 сентября: у кого начнется суперприбыльный период
 Просмотров: 8209
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
4
 Просмотров: 8109
Фермер обнаружил находку, которая предвещает голод и чуму
Фермер обнаружил находку, которая предвещает голод и чуму
 Просмотров: 4950
Знаменитости
"Океан Эльзы" дадут во Львове бесплатный большой концерт
"Океан Эльзы" дадут во Львове бесплатный большой концерт Просмотров: 108
В гольфах и с сиреневым волосами: Каменских поздравила фанатов с Днем знаний
В гольфах и с сиреневым волосами: Каменских поздравила фанатов с Днем знаний
4
 Просмотров: 405
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
4
 Просмотров: 8118
Екатерина Кухар в платье от Юлии Магдич отвела в школу 230 учеников
Екатерина Кухар в платье от Юлии Магдич отвела в школу 230 учеников
4
 Просмотров: 1071
Родителей вызывали в школу, для одноклассников был примером - Юрий Ткач вспомнил школьные годы
Родителей вызывали в школу, для одноклассников был примером - Юрий Ткач вспомнил школьные годы Просмотров: 108
Больше всего комментируют
5
Зеленского тянет к авторитаризму - Турчинов
4
Зеленский рассказал о путях привлечения США к "нормандскому формату"
2
Появились детали переговоров Зеленского и Байдена
1
Сегодня чтим икону, которая вдохновляла казаков в бою
1
Кулеба оценил визит Зеленского в США
Голосов: 43539
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть