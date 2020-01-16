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четверг, 16 января 2020 12:45

Ведущий ТСН Святослав Гринчук удивил воспоминаниями о дне рождения в Карпатах

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  Святослав Гринчук с семьей. Фото: пресс-служба
Святослав Гринчук с семьей. Фото: пресс-служба

Сегодня, 16 января, телеведущий ТСН на "1+1" Святослав Гринчук празднует свое 35-летие. Накануне он эксклюзивно для Gazeta.ua поделился воспоминаниями, как в 2007 году он оригинально отпраздновал свой 22-й день рождения в Карпатах.

Телеведущий рассказал, что однажды ему приходилось праздновать свой день рождения в Ивано-Франковске в старой хижине. Это была заброшена аутентичная гуцульская хата родственников друга Святослава, в которой давно никто не жил.

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"Мы с друзьями разделились на несколько групп. Я был в той, которая прибыла накануне. Надо было все убрать, разжечь печь, которая долгое время не работала, чтобы нагреть дом. Январь все-таки. На следующее утро различными поездами начали съезжаться остальные. А в день вышло солнце и стало очень тепло. Можно было гулять лугами без пуховиков и шапок. Если же замерзнешь - залезть на старого теплого пьеца. Вот такой колорит", - рассказал Святослав Гринчук.

Ивано-Франковск приветствовал гостей с вьюгой, однако в день празднования вышло солнце и стало тепло.

Напомним, на открытии благотворительной "Каруселі Мрій" проекта "Здійсни мрію" Святослав Гринчук рассказал, что в детстве мечтал о печатной машинке. Говорил об этом родителям и писал письма Святому Николаю. Сейчас Святослав считает, что его мечта сбылась, поскольку сегодня на работе ему приходится "печатать" очень много текстов, но уже на более современных гаджетах.

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