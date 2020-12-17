 
Ексклюзивы
1/5
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Просмотров: 378
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 261
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
1 Просмотров: 1467
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 432
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 720
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 360
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 693
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1377
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 684
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4554
Фото
Все фото
5
5
5
5
6
Ведущий Гордеев и YouTube-блогер Варварук впервые встретились в эфире утреннего шоу
Ведущий Гордеев и YouTube-блогер Варварук впервые встретились в эфире утреннего шоу
Победительница &quot;Холостяка&quot; показала грудь во время фотосессии
Победительница "Холостяка" показала грудь во время фотосессии
Макс Барских представил сингл в рамках арт-проекта
Макс Барских представил сингл в рамках арт-проекта
Тина Кароль эротическим фото украсила обложку нового альбома
Тина Кароль эротическим фото украсила обложку нового альбома
Прикрыла интимные места ракушками: украинская телеведущая показала эротические фото с отдыха
Прикрыла интимные места ракушками: украинская телеведущая показала эротические фото с отдыха
Видео
Все видео
Ирина Билык в зефирном платье представила новый клип о любви
Ирина Билык в зефирном платье представила новый клип о любви
Шаманские мотивы и работа с битбоксом: Salnyk представляет дебютную песню
Шаманские мотивы и работа с битбоксом: Salnyk представляет дебютную песню
Корсет не удержал пышный бюст. Астафьева засветила обнаженную грудь во время съемок шоу
Корсет не удержал пышный бюст. Астафьева засветила обнаженную грудь во время съемок шоу
Упадок культуры, информационные фейки и жестокость. Рэперы высказались на важные темы в проекте "Казка про"
Упадок культуры, информационные фейки и жестокость. Рэперы высказались на важные темы в проекте "Казка про"
Без предупреждений и анонсов: Тейлор Свифт выпустила 2-й альбом за год
Без предупреждений и анонсов: Тейлор Свифт выпустила 2-й альбом за год
Интервью
1/5
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
1 Просмотров: 432
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 180
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
Просмотров: 4338
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Просмотров: 684
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 990
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
15 декабря 2020
1 Просмотров: 2106
Незручні запитання
– "Ти з Ваньою оргазм відчуваєш?" – спитала мене Люба. Я їй по секрету розказала, що ні. А з колишнім – кілька разів бувало. Я ...
четверг, 17 декабря 2020 10:08

Ведущий Гордеев и YouTube-блогер Варварук впервые встретились в эфире утреннего шоу
5

  Комментировать

Ведущий "Сніданку з 1+1" Егор Гордеев появился в клипе "Я" топ-блогера миллионника Дмитрия Варварука, который уже набрал более 226 тыс. просмотров. Видео начинается с исторического момента знакомства звезд. Тогда в прямом эфире Егор оговорился и назвал блогера Варварчуком. Теперь звезды "хайпанули" в прямом эфире "Сніданку з 1+1".

В студии лидер украинского YouTube Дима рассказал про украинский контент в социальных сетях. Он ставит перед собой амбициозную миссию — через блогерство и медиа сделать Украину известной всему миру. А еще мечтает снять фильм.

"Одна из моих целей построить мост между украинским шоу-бизнесом и блогерством. Это же одно целое, но не все это осознают. Хочу донести эту идею. Сегодня был первый шаг", — сказал Варварук.

А вот стиль съемки сторис Егора Дима назвал олдскульным.

"Топовый блогер Украины Дима Варварук говорит, что я снимаю селфи, как его мама. Вплотную подхожу к камере, а в постах много текста. Это не красиво. Большие текста о вечном, а короткие об очевидном", — написал в Instagram Егор.

Гордеев и Варварук встретились в эфире
Фото: предоставлено пресс-службой канала "1+1"
Гордеев и Варварук встретились в эфире
Гордеев и Варварук встретились в эфире
Гордеев и Варварук встретились в эфире
Гордеев и Варварук встретились в эфире

К разговору в студии присоединилась не менее хайповая бабушка Варварука — Елена. Сам блогер ласково называет ее — инста-бабця. Она уже 6-й год подряд вместе с внуком, курами и козами собирает миллионы просмотров. В 74 года бабушка попробовала экстрим — пролетела на самолете.

"Сегодня еще один исторический день. Я попал на "Сніданок з 1+1". Очень долго ждал этой встречи. Но понимал, чтобы встретиться с Егором в Сніданке, мне нужно сделать что-то неординарное", — сказал Дима.

История знакомства Егора и Димы началась в мае во время спецпроекта Гордеева в "Сніданку з 1+1" — документального фильма "Карантин. Інше життя" — о жизни в условиях самоизоляции из-за пандемии Covid-19. Известный YouTube и Instagram блогер Дима Варварук присоединился к челленджу. Именно тогда Егор оговорился и назвал Диму Варварчуком. В ответ блогер показал всю силу своей популярности и начал батл с ведущим в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как звезды и родные поздравляли Людмилу Барбир с днем ​​рождения

"Телик — это тебе не инстаграмчик", — ответил тогда Егор. Ребята поспорили, если у Гордеева прибавится 5 тыс. подписчиков, они вместе проведут прямую трансляцию. За сутки в подписчики добавилось более 9 тыс. новых пользователей, а в комментариях призывали пригласить Диму в студию.

Телеведущие "1+1" отправили любимые фото из путешествий по Украине по просьбе голливудского актера Джозефа Гордон-Левитта и поддержали его проект You Have To See Ukraine. Ведущая ТСН и инфлюенсер Соломия Витвицкая поделилась красивыми фото Розового озера, любимых Карпат и родного Львова.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ведущий Гордеев и YouTube-блогер Варварук впервые встретились в эфире утреннего шоу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
декабря

Человек впервые оторвался от земли на самолете

Боливар стал президентом объединенной Колумбии

В цирке сгорели 323 человека

Самое читаемое
Прикрыла интимные места ракушками: украинская телеведущая показала эротические фото с отдыха
Прикрыла интимные места ракушками: украинская телеведущая показала эротические фото с отдыха
6
 1 Просмотров: 31059
&quot;Умерла в муках&quot;: новые подробности об убийстве украинки в Черногории
"Умерла в муках": новые подробности об убийстве украинки в Черногории Просмотров: 21032
Проиграл жену в карты, отдав на групповое изнасилование
Проиграл жену в карты, отдав на групповое изнасилование Просмотров: 18333
Министр иностранных дел РФ влип в международный скандал
Министр иностранных дел РФ влип в международный скандал Просмотров: 13635
Сирота отказывается от жилья, которое получила от городской власти
Сирота отказывается от жилья, которое получила от городской власти 1 Просмотров: 11772
Знаменитости
Победительница "Холостяка" показала грудь во время фотосессии
Победительница "Холостяка" показала грудь во время фотосессии
5
 Просмотров: 3385
"Не спала с пяти утра" крапивница затмила день рождения Анны Седаковой
"Не спала с пяти утра" крапивница затмила день рождения Анны Седаковой Просмотров: 648
Гримеры и стилисты вместо зрителей. Как снимали 5-й сезон "Вар'яти-шоу"
Гримеры и стилисты вместо зрителей. Как снимали 5-й сезон "Вар'яти-шоу" Просмотров: 18
Макс Барских представил сингл в рамках арт-проекта
Макс Барских представил сингл в рамках арт-проекта
5
 Просмотров: 45
"Дома я не строгая по поводу этикета" - Екатерина Кухар удивила зрителей
"Дома я не строгая по поводу этикета" - Екатерина Кухар удивила зрителей Просмотров: 72
Больше всего комментируют
4
Татьяне Чорновил вручили обвинение в убийстве во время Майдана
3
Эффективны ли на самом деле тесты на Covid-19
3
На Шулявском мосту упали столбы, движение парализовано
3
Зеленский созывает украинских послов на совещание
3
Рейтинг "слуг" посыпался - потеряли рекордную поддержку
Голосов: 42062
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть