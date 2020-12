Ведущий Гордеев и YouTube-блогер Варварук впервые встретились в эфире утреннего шоу

Ведущий "Сніданку з 1+1" Егор Гордеев появился в клипе "Я" топ-блогера миллионника Дмитрия Варварука, который уже набрал более 226 тыс. просмотров. Видео начинается с исторического момента знакомства звезд. Тогда в прямом эфире Егор оговорился и назвал блогера Варварчуком. Теперь звезды "хайпанули" в прямом эфире "Сніданку з 1+1".

В студии лидер украинского YouTube Дима рассказал про украинский контент в социальных сетях. Он ставит перед собой амбициозную миссию — через блогерство и медиа сделать Украину известной всему миру. А еще мечтает снять фильм.

"Одна из моих целей построить мост между украинским шоу-бизнесом и блогерством. Это же одно целое, но не все это осознают. Хочу донести эту идею. Сегодня был первый шаг", — сказал Варварук.

А вот стиль съемки сторис Егора Дима назвал олдскульным.

"Топовый блогер Украины Дима Варварук говорит, что я снимаю селфи, как его мама. Вплотную подхожу к камере, а в постах много текста. Это не красиво. Большие текста о вечном, а короткие об очевидном", — написал в Instagram Егор.

К разговору в студии присоединилась не менее хайповая бабушка Варварука — Елена. Сам блогер ласково называет ее — инста-бабця. Она уже 6-й год подряд вместе с внуком, курами и козами собирает миллионы просмотров. В 74 года бабушка попробовала экстрим — пролетела на самолете.

"Сегодня еще один исторический день. Я попал на "Сніданок з 1+1". Очень долго ждал этой встречи. Но понимал, чтобы встретиться с Егором в Сніданке, мне нужно сделать что-то неординарное", — сказал Дима.

История знакомства Егора и Димы началась в мае во время спецпроекта Гордеева в "Сніданку з 1+1" — документального фильма "Карантин. Інше життя" — о жизни в условиях самоизоляции из-за пандемии Covid-19. Известный YouTube и Instagram блогер Дима Варварук присоединился к челленджу. Именно тогда Егор оговорился и назвал Диму Варварчуком. В ответ блогер показал всю силу своей популярности и начал батл с ведущим в Instagram.

"Телик — это тебе не инстаграмчик", — ответил тогда Егор. Ребята поспорили, если у Гордеева прибавится 5 тыс. подписчиков, они вместе проведут прямую трансляцию. За сутки в подписчики добавилось более 9 тыс. новых пользователей, а в комментариях призывали пригласить Диму в студию.

