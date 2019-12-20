Ведущий Александр Попов снялся в образе Бога ветра для мужского календаря

Ведущие Людмила Барбир, Александр Попов и Соломия Витвицкая. Фото: пресс-служба

Недавно в Киеве состоялась вечеринка 4 стихий - ветра, огня, воздуха и земли - в честь презентации мужского календаря-оберега "Хранители 2020" от журнала "Натали".

В фотосессии для календаря приняли участие 12 известных мужчин-героев. Одним из них стал актер, телеведущий программы "Сніданок. Вихідний" Александр Попов. Он примерил образ Бога Немиза.

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Образ Бога выдают яркие элементы, такие как рунолада - руна Любовь. Слева и справа - духи-помощники, отражены рунами Помощник и Помощница. Вверху и внизу - руна Путь. Рунолад помогает найти свою половину тем, кто в поиске. Александр Попов представляет ноябрь, а стихию - ветер. Съемки шли 3 часа.

"Мы все, наверное, оберегаем родителей. Они выпускают нас из своего гнезда, а потом мы им отдаем любовь и заботу в ответ. Моими хранителям есть те люди, которые меня любят, и которым я важен в этой жизни. Моими хранителями есть мои близкие, которых со мной уже рядом нет", - сказал Попов.

Александр Попов с ведущей Валентиной Хамайко. Фото: пресс-служба

Поддержать телеведущего пришли его коллеги - соведущая Валентина Хамайко с годовалым сыном Андреем, телеведущая "Сніданок з 1+1" Людмила Барбир и ведущая ТСН Соломия Витвицкая.

Вместе с Александром Поповым на съемочной площадке работали: певец Виктор Бронюк, футболист Андрей Пятов, актер и ведущий Иван Городецкий, музыкант Олег Скрипка, певец Арсен Мирзоян, композитор Евгений Хмара, певец Влад Сытник, хореограф Франциско Гомес, группа AVIATOR, хореограф Александр Лещенко, хореограф Влад Яма.

В День Святого Николая традиционно весь прямой эфир "Сніданку з 1+1" был посвящен благотворительному "Рождественскому марафону", который помогает подопечным социального проекта "Здійсни мрію". Студию "Сніданку" посетили фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, певец MONATIK, блоггер и певица Jerry Heil.