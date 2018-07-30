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понедельник, 30 июля 2018 16:16

Ведущая утреннего шоу перешла на лотосы, чтобы похудеть
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Ведущая шоу «Утро в Большом Городе» отдохнула на "райском" острове
Фото: Instagram
Ведущая шоу «Утро в Большом Городе» отдохнула на "райском" острове
Ведущая шоу «Утро в Большом Городе» отдохнула на "райском" острове
Ведущая шоу «Утро в Большом Городе» отдохнула на "райском" острове

Недавно ведущая шоу на телеканале ICTV "Утро в Большом Городе" Юлия Зорий вернулась из отпуска на Шри-Ланке. Двухнедельный отдых в стиле Аюрведа она получила от любимого ко дню рождения.

"Я давно мечтала попробовать такой отдых - без экскурсий, ночной жизни и неправильного питания, которое иногда позволяешь себе в отпуске. Поэтому, конечно, очень обрадовалась такому подарку, - поделилась ведущая. - Хотя сначала немного волновалась - а вдруг мне станет скучно и грустно на берегу океана? Но все прошло просто замечательно. Я вернулась, полна сил и вдохновения. Это была тотальная перезагрузка!"

Для отдыха на Шри-Ланке пара выбрала известный аюрведический центр в окрестностях городка Ваддува. Учитывая стрессовую работу, специалисты клиники рекомендовали Юлии больше отдыхать, спать и эмоционально не напрягаться. Ведущая призналась - жизнь на острове по строгим канонам Аюрведы сначала давалась нелегко.

Автор: Instagram
  Ведущая шоу «Утро в Большом Городе» отдохнула на "райском" острове
Ведущая шоу «Утро в Большом Городе» отдохнула на "райском" острове
Автор: Instagram
  Ведущая шоу «Утро в Большом Городе» отдохнула на "райском" острове
Ведущая шоу «Утро в Большом Городе» отдохнула на "райском" острове

"Если честно, я не очень люблю йогу, она для меня скучная, я предпочитаю активные тренировки в спортзале. Поэтому в первые дни мне было сложно просыпаться каждое утро в пять и идти на занятия. Еще меня очень злил диетолог, который ходил за мной по пятам и записывал, какую пищу я кладу на тарелку - приходилось брать только разрешенную. Но потом я привыкла и спокойно могла есть без соли, овощи и рыбу на пару, корешки, стебли, листочки лотосов. Иногда я даже не знала, что ем, но мне нравилось".

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Но наиболее яркие впечатления ведущая получила от дикой природы.

"Когда у тебя почти под ногами бурный океан, на деревьях обезьяны, под шезлонгами вараны, а в бассейне полутораметровые змеи, неядовитые, но приятного мало, - это непередаваимые ощущения. Так близко к дикой природе я еще никогда не была", - сказала Юлия.

Ведущая программы "Утро в Большом Городе" на ICTV Юлия Зорий поделилась фотографиями из своих зимних каникул на Бали.

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Дата
30
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