Валерия Крук в ботфортах и ​​пиджаке на голое тело отчиталась на что тратит деньги

Фото: instagram.com/valeriyakruk

Фитнес-модель и телеведущая 42-летняя Валерия Крук опубликовала откровенный пост на своей странице в Instagram с не менее смелой фотографией.

На фото блогер позирует в черных лакированных ботфотрах и пиджаке на голое тело. Под таким снимком Крук отчиталась на что она тратит деньги.

"Балую себя преимущественно приятными процедурами, массажами и косметологией. Но сегодня, оплачивая очередной интенсив, я отметила, что очень значительная часть моего бюджета уходит на мое развитие и образование".

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Модель отметила, что вкладывает в саморазвитие серьезные средства и выбирает только то обучение, которое в дальнейшем сможет монетизировать.

"Мы живем в такое время, когда работать над собой особенно важно. От этого зависит все наше будущее. Ускорить темп нужно минимум в два раза", - написала Валерия.

Телеведущая отметила, что не тратит свое время на людей, которые не наполнены идеями и знаниями. ⠀

"Говорить же я могу без умолку, находить темы для разговора тоже, но если наоборот сидит человек пустой, то не вижу смысла тратить свое время. Я нуждаюсь только наполненных знаниями и идеями людей".

Фитнес-модель Валерия Крук радует поклонников пикантными фото на своей странице в Instagram. Крук советует своим подписчикам вести здоровый образ жизни.