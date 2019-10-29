Валентина Хамайко открыла уникальную площадку для пациентов Охматдета

Фото: пресс-служба

Команда проекта "Право на образование", куратором которого является ведущая Наталья Мосейчук, вместе с ведущей "Сніданок. Вихідний на "1+1" Валентиной Хамайко открыли уличную площадку "Школы супергероев" при Национальной детской специализированной больницы ОХМАТДЕТ. К мероприятию также присоединилась ведущая программы "Профутбол" на "2+2" Александра Лобода.

Ведущие "Сніданок з "1+1"- Неля Шовкопляс и Егор Гордеев - показали в прямом эфире, как выглядит площадка, на которой маленькие пациенты смогут учиться и развлекаться.

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Уличная площадка разделен на отдельные зоны:

- огородик, что является местом для уроков биологии;

- дорога для изучения правил дорожного движения с настоящим светофором и пешеходным знаками;

- инклюзивная игровая площадка;

- мини-футбольное поле.

Дети смогут играть здесь в любое время года. Вместе с учителями и волонтерами "Школы супергероев" ученики будут часть уроков проводить под открытым небом, во дворе городской больницы. Основательницей "Школы" является Евгения Смирнова.

Автор: пресс-служба На новой площадке пациенты Охматдета смогут играть и учиться

"Я нигде не видела ничего подобного. Это невероятно, когда, находясь в больницах, дети проводят время на свежем воздухе, а врачи знают, что это защищенная территория без посторонних, но с доступом к развлечениям. Это детей отвлекает от больничного процесса и помогает быстрее выздороветь", - поделилась Валентина Хамайко.

В свою очередь Александра Лобода, которая является куратором проекта "Исполни мечту" и отвечает за осуществление спортивных мечтаний, пообещала, что пригласит в "Школу супергероев" известных украинских футболистов. Они смогут провести урок для детей.

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"Для детей, которые длительное время находятся в стенах больницы, лежат в палатах, Резиденция Супергероев - это возможность выйти на улицу, отвлечься от процедур, ощутить новые эмоции. Это нереально круто, ведь дети продолжают развиваться, играть, развлекаться и играть на улице, даже в условиях больницы", - сказала ведущая.

К созданию уличной площадки присоединилась команда Киева с шоу "Рассмеши комика". Как все это происходило, можно будет увидеть в ноябре в новых выпусках программы.

Автор: пресс-служба На новой площадке пациенты Охматдета смогут играть и учиться

Также благотворительный взнос для создания площадки сделал Эпицентр К: отремонтировал фасад здания, лестницы, обустроил бордюры и обеспечил необходимыми строительными материалами.

Напомним, что в 2017 году ведущие " Сніданку з "1+1" Руслан Сеничкин и Людмила Барбир на территории Охматдета сажали огород на клумбе. Теперь площадь стала больше и составляет 255 кв.м. Летом в этом году певица Тина Кароль вместе Натальей Мосейчук и актером Александром Пикаловым высадили огородик. Тина первой посадила саженец малины, который привезла из своего огорода.