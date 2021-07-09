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пятница, 09 июля 2021 08:11

Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей "Голоса страны"
5

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Вакрчук выступает с новым проектом
Фото: instagram.com/vitalinamusiienko
Вакрчук выступает с новым проектом
Вакрчук выступает с новым проектом
Вакрчук выступает с новым проектом
Вакрчук выступает с новым проектом

Фронтмена группы "Океан Эльзы" 46-летнего Святослава Вакарчука заподозрили в романе с певицей 23-летней Виталиной Мусиенко.

Женщина была подопечной Вакарчука в вокальном шоу "Голос страны". Сейчас вместе с музыкантом ездит в туре его нового проекта "Оранжерея", говорится в программе "Викриття".

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Как сообщают инсайдеры, Святослава и Виталину даже видели во время объятий и поцелуев, хотя визуального доказательства этому нет. Сейчас фанаты пары ждут, когда те раскроют карты и сделают официальное заявление об отношениях.

В июне стало известно о разводе Святослава Вакарчука и Ляли Фонаревой. Пара вместе была более 20 лет, пять из них - в браке. Общих детей не имеют. Но у Святослава сложились довольно теплые отношения с названной дочерью. Диана закончила обучение, как и ее мама в Лондоне, и работает в команде звезды.

Причину разрыва бывшие супруги не сообщали. Зато, опубликовал громкое заявление знакомый Славка и Ляли, поэт Евгений Рыбчинский. Он намекнул, что певец начал роман с Фонаревой ради карьеры.

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Дата
09
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