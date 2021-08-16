Вакарчук показал, как проводит лето в Карпатах

 
Ексклюзивы
1/5
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Просмотров: 1251
НАТО ошибся, оставив Украину и Беларусь в "серой зоне" - Мотыль
НАТО ошибся, оставив Украину и Беларусь в "серой зоне" - Мотыль
Просмотров: 612
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
Просмотров: 162
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
3 Просмотров: 1242
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
Просмотров: 144
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
Просмотров: 2277
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Просмотров: 1674
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Просмотров: 2340
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
Просмотров: 342
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
Просмотров: 1629
Фото
Все фото
5
18
11
16
20
Александр Стоянов показал детей и покатал Екатерину Кухар на водном драконе
Александр Стоянов показал детей и покатал Екатерину Кухар на водном драконе
&quot;Книг своих не люблю&quot;: Юрий Издрик празднует 59-летие
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
С шариками, друзьями и сладостями: Горбунов устроил сюрприз-вечеринку для беременной Осадчей
С шариками, друзьями и сладостями: Горбунов устроил сюрприз-вечеринку для беременной Осадчей
Модель Playboy родила полузащитнику &quot;Динамо&quot; первенца
Модель Playboy родила полузащитнику "Динамо" первенца
Одесский кинофестиваль: самые провальные и самые лучшие образы звезд на красной дорожке
Одесский кинофестиваль: самые провальные и самые лучшие образы звезд на красной дорожке
Видео
Все видео
Вакарчук показал, как проводит лето в Карпатах
Вакарчук показал, как проводит лето в Карпатах
Бритни Спирс получила первый в жизни iPad: трогательное видео
Бритни Спирс получила первый в жизни iPad: трогательное видео
10 лет вместе: Дантес посвятил Дорофеевой клип, в котором показал кадры с первого свидания
10 лет вместе: Дантес посвятил Дорофеевой клип, в котором показал кадры с первого свидания
"Завтра у нас большое событие": Настя Каменских и Потап заинтриговали поклонников
"Завтра у нас большое событие": Настя Каменских и Потап заинтриговали поклонников
Ахеджакова ответила на обвинения в "неэтичности, хамстве и оскорблении ветеранов"
Ахеджакова ответила на обвинения в "неэтичности, хамстве и оскорблении ветеранов"
Интервью
1/5
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
5 Просмотров: 531
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Просмотров: 144
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 378
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 288
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
Просмотров: 468
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
15 августа 2021
Просмотров: 432
В Європі не було Газзаєва
Андрій Ярмоленко не зміг заграти в лондонському "Вест Гемі" через особливості характеру. Тому що все інше, включаючи майстерність і готовність грати ...
понедельник, 16 августа 2021 22:36

Вакарчук показал, как проводит лето в Карпатах

  Комментировать
Вакарчук показал, как проводит лето в Карпатах
Исполнитель путешествует горами. Фото: instagram/sviatoslav.vakarchuk

Украинский музыкант Святослав Вакарчук отдыхает в Карпатах.

В Instagram певец поделился рядом кадров из живописных украинских гор.

"Волшебные Карпаты", - написал исполнитель фотографии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мужичка" и "красавица": как реагируют подписчики Никитюк на фото с отдыха

Судя из подписи к снимкам, Вакарчук уже успел побывать на горах Говерла и Петрос, а также посетил озеро Ивор на Драгобрате.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Святослав Вакарчук (@sviatoslav.vakarchuk)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Святослав Вакарчук (@sviatoslav.vakarchuk)

Телеведущая Екатерина Осадчая, которая сейчас беременна, делилась нежными фото с турецкого отдыха. Женщина улетела вместе с сыном Иваном. Осадчая делилась пляжными фото. На снимках представала в монолитных купальниках, которые удачно подчеркивают округленный живот.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вакарчук показал, как проводит лето в Карпатах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
августа

Умер король рок-н-ролла

Самое читаемое
Гороскоп на 16-22 августа: почему эта неделя такая особая
Гороскоп на 16-22 августа: почему эта неделя такая особая
 Просмотров: 16650
Белла Хадид без нижнего белья ошеломила соблазнительным видом
Белла Хадид без нижнего белья ошеломила соблазнительным видом
10
 Просмотров: 16147
Гороскоп на вторую половину августа: чьи дела пойдут вверх
Гороскоп на вторую половину августа: чьи дела пойдут вверх
 Просмотров: 10638
Мэра Кривого Рога нашли мертвым
Мэра Кривого Рога нашли мертвым Просмотров: 5895
Одесский кинофестиваль: самые провальные и самые лучшие образы звезд на красной дорожке
Одесский кинофестиваль: самые провальные и самые лучшие образы звезд на красной дорожке
20
 Просмотров: 4851
Знаменитости
Александр Стоянов показал детей и покатал Екатерину Кухар на водном драконе
Александр Стоянов показал детей и покатал Екатерину Кухар на водном драконе
5
 Просмотров: 657
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
18
 Просмотров: 162
С шариками, друзьями и сладостями: Горбунов устроил сюрприз-вечеринку для беременной Осадчей
С шариками, друзьями и сладостями: Горбунов устроил сюрприз-вечеринку для беременной Осадчей
11
 Просмотров: 2286
Модель Playboy родила полузащитнику "Динамо" первенца
Модель Playboy родила полузащитнику "Динамо" первенца
16
 Просмотров: 4500
Умер король рок-н-ролла
Умер король рок-н-ролла
 Просмотров: 558
Больше всего комментируют
4
Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"
3
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
2
В столице появится памятник Ивану Франко
2
"Наказание - нападающим" - журналисты идут к МВД
1
Смерть мэра Кривого Рога: озвучили неожиданную версию
Голосов: 43442
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть