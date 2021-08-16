Вакарчук показал, как проводит лето в Карпатах

Украинский музыкант Святослав Вакарчук отдыхает в Карпатах.
В Instagram певец поделился рядом кадров из живописных украинских гор.
"Волшебные Карпаты", - написал исполнитель фотографии.
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Судя из подписи к снимкам, Вакарчук уже успел побывать на горах Говерла и Петрос, а также посетил озеро Ивор на Драгобрате.
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Телеведущая Екатерина Осадчая, которая сейчас беременна, делилась нежными фото с турецкого отдыха. Женщина улетела вместе с сыном Иваном. Осадчая делилась пляжными фото. На снимках представала в монолитных купальниках, которые удачно подчеркивают округленный живот.
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