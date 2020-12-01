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вторник, 01 декабря 2020 23:46

В теплых носках и соблазнительном бикини: американская модель взволновала поклонников
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Американская модель Дезире Шлотц соблазняет фанатов откровенными фотографиями.
Фото: instagram.com/desireeschlotz
Американская модель Дезире Шлотц соблазняет фанатов откровенными фотографиями.
Американская модель Дезире Шлотц соблазняет фанатов откровенными фотографиями.

Американская модель Дезире Шлотц снова радует поклонников интересными фотографиями. Снимки публикует на своей странице в Instagram.

На новых фото модель позирует, удобно устроившись на кровати. Интересно, что Дезире одела теплые носки и комплект нижнего белья синего цвета.

"Энергия полнолуния успокоила меня в постели", - подписала девушка фотографии.

Накануне Шлотц также позировала на кровати, но на этот раз абсолютно голая. Прелести модель прикрыла одеялом.

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