В теплых носках и соблазнительном бикини: американская модель взволновала поклонников

Фото: instagram.com/desireeschlotz

Американская модель Дезире Шлотц снова радует поклонников интересными фотографиями. Снимки публикует на своей странице в Instagram.

На новых фото модель позирует, удобно устроившись на кровати. Интересно, что Дезире одела теплые носки и комплект нижнего белья синего цвета.

"Энергия полнолуния успокоила меня в постели", - подписала девушка фотографии.

Накануне Шлотц также позировала на кровати, но на этот раз абсолютно голая. Прелести модель прикрыла одеялом.

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Британская супер-модель 30-летняя Стелла Максвелл часто фотографируется топлес. На снимке "ангел" Victoria's Secret позирует только в салатовых стрингах. Фотосессию устроила среди тропической растительности. Звезда повернулась к камере спиной.