В сети разгорелся скандал между Екатериной Кухар и Ириной Билык

Певица Ирина Билык решила выяснять отношения с балериной Екатериной Кухар, вспомнив той "противный голос" и "измену профессии".
Виновником зашквару стал бывший муж артистки, хореограф Дмитрий Дикусар.
Комментируя его выступление в паре с актрисой Викторией Булитко на "Танцах со звездами" Кухар вспомнила Билык, передает Таблоид.
"Я с восторгом следила за другой Булитко. И, наконец, забыла об Ирине Билык", - сказала Екатерина.
"Делиться опытом так же важно, как и не опускаться до "летающих табуреток" на сцене центральных каналов. Особенно когда из большого искусства ты идешь в шоу-бизнес, когда тебя за это начинают презирать коллеги, и дело тут не в противном голосе. Женщин , которые вызывают в профессиональной тусовке просто тонны ненависти, заботливо греют у себя на груди национальные СМИ, потому что даже измена профессии и профессиональная несостоятельность - это рейтинг, а не то, что эти женщины могли бы о себе подумать ", - написала Билык в Instagram.
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Как то я с вами говорила о self-made woman и забыла одну главную вещь: делиться опытом так же важно, как и не опускаться до "летающих табуреток" на сцене центральных каналов. Особенно, если из большого искусства ты уходишь в шоу-биз, вдвойне когда тебя за это начинают презирать коллеги и дело тут не в противном голосе😉 Женщин, которые вызывают в профессиональной тусовке просто тонны ненависти заботливо греют у себя на груди национальные СМИ, потому что даже предательство профессии и профессиональная несостоятельность - это рейтинг, а не то, что эти женщины могли бы о себе подумать. Хочу просто заметить, что когда все, что остается у центрального канала это плохо говорящие балерины, потерявшие признание коллег и любовь публики, компенсировать данные прискорбные вещи с помощью моего имени просто дно. Вам, как приме-балерине в далеком прошлом неоднократно намекала аудитория многих артистов: не надо так, не унижайте себя ненавистью к более успешным. И не ставьте, пожалуйста, в неловкое положение прекрасную и харизматичную пару, партнером в которой является мой бывший муж. Мне не жалко своего имени, раз уж вам больше не на чем хайпить, но давайте просто вспомним кто есть кто 😉
Она посоветовала Екатерине Кухар не унижать себя ненавистью к более успешным звездам эстрады, и не ставить в неудобное положение "прекрасную и харизматическую пару", партнером в которой есть Дикусар.
Кухар также ответила Билык в социальной сети.
"... Вспоминая Вас в таком рейтинговом шоу, я отдавала вам честь. Для меня Вы - незабываемое певица ... В юности я с большим удовольствием проникалася Вашими песнями, с радостью наблюдала бы и сейчас Ваш музыкальный творческий путь", - написала балерина и пригласила певицу на Батет "Жизель".
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Ирина, @bilyk_iryna Добрый вечер! Упоминая Вас в таком рейтинговом шоу, я отдавала Вам дань уважения. Для меня Вы незабываемая певица. И мне очень жаль, что Вы этого не поняли... ⠀ В юности я с большим удовольствием проникалась Вашими песнями, с радостью наблюдала бы и сейчас Ваш музыкальный творческий путь. ⠀ После Вашего обращения, (мне было непонятно, почему Вы не обратились ко мне напрямую, хотя бы через отметку), сложилось впечатление, что этот текст написал кто-то за Вас. ⠀ Я уверена, что Вы душевная и мудрая женщина. ⠀ Оставаясь в большом искусстве, приглашаю Вас в Национальную Оперу Украины, на свой спектакль — "Жизель", надеюсь, это вдохновит Вас на новое музыкальное творение! ⠀ Всего самого доброго!
Темой второго прямого эфира шоу стал "Вечер легенд" - участники посвятили выступления своим кумирам. Шоу покинула певица TAYANNA.
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