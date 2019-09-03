В сети разгорелся скандал между Екатериной Кухар и Ириной Билык

В сети отношения выясняют Ирина Билык и Екатерина Кухар. Фото: Instagram.

Певица Ирина Билык решила выяснять отношения с балериной Екатериной Кухар, вспомнив той "противный голос" и "измену профессии".

Виновником зашквару стал бывший муж артистки, хореограф Дмитрий Дикусар.

Комментируя его выступление в паре с актрисой Викторией Булитко на "Танцах со звездами" Кухар вспомнила Билык, передает Таблоид.

"Я с восторгом следила за другой Булитко. И, наконец, забыла об Ирине Билык", - сказала Екатерина.

"Делиться опытом так же важно, как и не опускаться до "летающих табуреток" на сцене центральных каналов. Особенно когда из большого искусства ты идешь в шоу-бизнес, когда тебя за это начинают презирать коллеги, и дело тут не в противном голосе. Женщин , которые вызывают в профессиональной тусовке просто тонны ненависти, заботливо греют у себя на груди национальные СМИ, потому что даже измена профессии и профессиональная несостоятельность - это рейтинг, а не то, что эти женщины могли бы о себе подумать ", - написала Билык в Instagram.

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Она посоветовала Екатерине Кухар не унижать себя ненавистью к более успешным звездам эстрады, и не ставить в неудобное положение "прекрасную и харизматическую пару", партнером в которой есть Дикусар.

Кухар также ответила Билык в социальной сети.

"... Вспоминая Вас в таком рейтинговом шоу, я отдавала вам честь. Для меня Вы - незабываемое певица ... В юности я с большим удовольствием проникалася Вашими песнями, с радостью наблюдала бы и сейчас Ваш музыкальный творческий путь", - написала балерина и пригласила певицу на Батет "Жизель".

Темой второго прямого эфира шоу стал "Вечер легенд" - участники посвятили выступления своим кумирам. Шоу покинула певица TAYANNA.