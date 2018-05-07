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понедельник, 07 мая 2018 16:46

В сети появилась скандальная фотосессия супермодели Джиджи Хадид
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Джиджи Хадид
Фото: Vogue Italia
Джиджи Хадид
Джиджи Хадид
Джиджи Хадид
Джиджи Хадид

Модель Джиджи Хадид снялась в майской фотосессии для Vogue Italia.

Именно за эту съемку Джиджи извинялась на прошлой неделе.

Тогда в сети обсуждали обложку глянца, на которой Джиджи была изображена со слишком темным цветом кожи.

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Тогда супермодель сказала, что такой ее увидел фотограф Стивен Кляйн, фишкой которого является изображение моделей с более темным цветом кожи.

Ранее 23-летняя Хадид решила внести ясность в ситуацию и принесла извинения за неудачный снимок.

"Поймите, я не контролирую съемочный процесс. Бронзирование и использования фотошопа - это фирменный стиль Стивена Кляйна. Он использует этот прием в своей работе уже много лет. И я думаю, что главной задачей было показать меня иначе, креативно. Согласна, что в конечном итоге все было сделано не совсем правильно, критика была вполне обоснована.

Я хочу обратиться ко всем тем, кого обидела эта обложка. Если бы я могла контролировать весь процесс, результат был бы другим. Надеюсь, что это послужит примером для многих журналов в будущем ", - написала она в Twitter.

Джиджи не пустили в Китай, девушка неудачно пошутила по народа этой страны.

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