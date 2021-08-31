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вторник, 31 августа 2021 03:44

В семье голливудской кинозвезды Шэрон Стоун случилось горе

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В семье голливудской кинозвезды Шэрон Стоун случилось горе
Племянник Шэрон Стоун умер. Фото: Instagram

У американской киноактрисы Шэрон Стоун случилось горе в семье.

После болезни умер малолетний племянник и крестник звезды, она написала об этом в Instagram.

"River William Stone Sept. 8, 2020 - Aug. 30 2021", коротко написала она в посте и прикрепила видео, где малыш смеется и играет.

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Публикация от Sharon Stone (@sharonstone)

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11-месячного малыша госпитализировали с тяжелым диагнозом - полиорганная недостаточность. У него отказали органы.

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