В семье голливудской кинозвезды Шэрон Стоун случилось горе

Племянник Шэрон Стоун умер. Фото: Instagram

У американской киноактрисы Шэрон Стоун случилось горе в семье.

После болезни умер малолетний племянник и крестник звезды, она написала об этом в Instagram.

"River William Stone Sept. 8, 2020 - Aug. 30 2021", коротко написала она в посте и прикрепила видео, где малыш смеется и играет.

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11-месячного малыша госпитализировали с тяжелым диагнозом - полиорганная недостаточность. У него отказали органы.