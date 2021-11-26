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пятница, 26 ноября 2021 11:32

В причудливом костюме: показали архивное видео с 19-летней Кароль

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В причудливом костюме: показали архивное видео с 19-летней Кароль
Тина Кароль в удивительном костюме пела на сцене в 19 лет. Фото: кадр из архивного видео

Поклонники певицы Тины Кароль нашли и показали архивное видео, на котором звезда поражает вокальными данными.

Исполнительница выступала в мюзикле в 19 лет. Она предстала в странном синем наряде. Видео опубликовали на фан-странице в Instagram.

"19-летняя Тина Кароль в мюзикле "Яйцо лошади", - говорится в описании под видео.

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В ролике тогда еще никому неизвестная артистка продемонстрировала удивительный оперный голос.

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Публикация от Тина Кароль | ФанТина (@tinakarol_fantina)

Певица 36-летняя Тина Кароль представила mood video на песню "Поцелуй на фарт". В клипе звезда говорит по телефону с неизвестным и заигрывает с ним. Исполнительница выгнулась на полу, а в руках держала красную трубку.

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