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среда, 31 июля 2019 19:32

В платье за ​​2,3 тыс фунтів: Меган Маркл удивила выбором наряда для Vogue

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  Меган Маркл работает над сентябрьским номером Vogue
Меган Маркл работает над сентябрьским номером Vogue

Фэшн-эксперты определили наряд, в котором Меган Маркл позирует для известного фотографа Питера Линдберга.

Фото было сделано во время работы над сентябрьским номером британского Vogue, сообщает Daily Mail.

Герцогиня Сассекская позирует на фото в твидовом платье Gucci из круизной коллекции 2019 года, стоимостью 2,3 тыс. фунтов.

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Допис, поширений Meghan Markle (@hrhofsussex)

Портрет сделан в благотворительной организации Smart Works, которая собирает одежду для обездоленных женщин.

Кремовое платье без рукавов отличается тонким нежно-голубым, черным и розовым узором и украшено розовой брошью из розы и бантиком из черной ленты немного ниже декольте.

  Герцогиня Сассекская позирует на фото в твидовом платье Gucci из круизной коллекции 2019 года
Герцогиня Сассекская позирует на фото в твидовом платье Gucci из круизной коллекции 2019 года

Герцогиня Сассекская Меган Маркл разработала обложку для сентябрьского номера глянцевого журнала British Vogue. Результатами месячного труда жена принца Гарри решила поделиться на официальной странице королевской семьи в Instagram.

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