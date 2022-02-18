В платье почти за 19 тыс. грн: Никитюк устроила фотосессию на закате в Мексике

Телеведущая Леся Никитюк нередко радует поклонников снимками с каникул. Несколько недель блогер отдыхала в Таиланде.

Знаменитость опубликовала фото в Instagram. На фото Никитюк стоит на фоне заката в голубом платье-рубашке на пуговицах со вставленным топом.

Такая одежда от бренда Jacquemus на официальном сайте стоит $660 (около 18 тыс. 700 грн.).

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Дополнили платье босоножки на высоком каблуке, а нежности аутфиту добавил легкий макияж.

"Таиланд 2022. А теперь за работу", - написала ведущая под фото.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведущая и блогер 34-летняя Леся Никитюк раскрыла, на чем готова экономить. Призналась, что остаться без высокого заработка не боится.