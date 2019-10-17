В очень романтическом клипе "Антитела" использовали домашнее видео

В новом клипе к песне "Будет сын" использовали домашнее видео семьи Тополи. Фото: официальное видео группы

Группа "Антитела" презентовал новый клип с эксклюзивным архивным видео семьи Тараса и Елены Тополи.

Видео к романтической песни "Будет сын" недавно появилось на официальном YouTube-канале группы.

Это пятая композиция с альбома "Hello", которая получила видеоподдержки.

Песню "Будет сын" с момента релиза прослушала рекордное количество людей. На YouTube канале группы Антитела она набрала более полумиллиона просмотров. Поклонники группы окрестили ее: "главным саундтреком первого танца молодоженов 2019". Об этом видео говорят, что от песни невозможно сдержать слез.

В течение шести месяцев Антитела получили большое количество видео, где молодые танцуют свой первый танец именно под "Будет сын". Эти домашние видео вдохновили Антитела к идее видео-клипа, которая близка многим: зарождение новой семьи, продолжения рода и, конечно же, совместная работа и искренние эмоции радости от возможности быть вместе.

В клипе Тарас Тополя с женой, известной певицей Alyosha и двумя сыновьями Романом и Марком, сыграли самих себя, показали историю их отношений и приоткрыли завесу в свою частную жизнь.

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Параллельно с основным сюжетом в работе представлены документальные кадры семьи Тараса Тополи, которые ранее не демонстрировались: рождение первенца, свадьба фронтмена Антител, хроника взросления сыновей, а также досуг супругов.

Съемки провели на живописной винодельне Бейгуш в Николаевской области.

Группа Антитела объявила дополнительный концерт в столичном Дворце Спорта, который состоится сегодня. Ним завершается украинский тур в поддержку альбома "Hello".

Вокалиста группы "Антитела" Тараса Тополю пытались убить. Когда вышел из аптеки - в нескольких метрах от него сработал взрывной пакет. Происшествие случилось на прошлой неделе. Музыкант сразу же вызвал полицию, которая осмотрела место взрыва и опросила всех свидетелей, рассказал в Facebook.