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суббота, 19 июня 2021 08:21

В новом клипе Garza описывает дуальности мира

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В новом клипе Garza описывает дуальности мира
Garza представила песню "Пташка". Фото: предоставлено пиар-агентом артистки

Певица Garza выпустила клип на философскую песню "Пташка". Композиция описывает дуальности мира и противостоянии законов природы, где сущность человека раскрывается через эмоции и поступки.

"Мы живем во Вселенной двойственности, Инь и Ян, темной и светлой частях - так устроено мироздание. Если я буду говорить, что чувствую только положительные эмоции, то совру, ведь транслируют настроение мира, не всегда благосклонен и простой. Моя птичка сегодня скорбит, предали ее дружбу и доверие. Этим видео я передаю свою чувственность, искренность намерений и внутреннюю силу - меня не сломать", - поделилась артистка.

Автором клипа стала режиссер Эмилия Кулиева. Стилистом "Пташки" выступила сама исполнительница.

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"Образ отражает мое настроение - черная Луна на лбу - это та самая обратная сторона медали. Черное перо, замок, пасмурное небо, темное лицо белой птицы - символы грусти и любви одновременно. Птица желает справедливости. Я как артистка - открытая книга, и страницы своих переживаний я визуализирую в каждом новом видео тому, кто знает, что будет дальше", - добавила Garza.

Исполнительница Garza рассказала о своих ценностях, аскезах и духовностях. Она сказала, что благодаря медитативным практикам смогла раскрыться как личность, женщина и музыкант.

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Дата
19
июня

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