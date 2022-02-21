В монокини среди пустыни: дочь олигарха Фукса засветила стройные ноги в Дубае

Дочь харьковского олигарха Павла Фукса Анастасия позировала в купальнике среди пустыни в Дубае.

Блогер обнародовала фотографии в Instagram.

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Фото: instagram.com/anastasiafuks

Женщина снялась в черном монокини, укороченной безрукавке в клетку и босоножках со стразами. Дополнила образ объемной цепью на шее. Позировала дочь Фукса перед фотографом Виктором Даниловым.

"Мне нравится жить в своей параллельной реальности", - написала Фукс под фото.

Дочь подсанкционного олигарха Павла Фукса Анастасия улетела отдыхать на Мальдивы. Порадовала пользователей сети очередным фото в бикини. Женщина позировала в сине-белом купальнике и очках.