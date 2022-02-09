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среда, 09 февраля 2022 17:04

В мокром платье и выпятив ягодицы: Кардашьян посветила сочной фигурой для Vogue
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Американская светская львица и бизнесвумен 41-летняя Ким Кардашьян ошеломила подписчиков очередными соблазнительными снимками. На этот раз позировала в раскрепощенных образах для американского Vogue.

Пока ее бывший, рэп-исполнитель Канье Вест проводит свидания-фотосессии с новой пассией Джулией Фокс, звезда предстала в нарядах от Balmain, Balenciaga, Givenchy, Valentino и собственного бренда Skims. В частности, для нее подобрали белый боди, розово-синее платье необычного фасона и оранжевое бикини с юбкой.

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Автором фотографий является нидерландская фотограф Карлейн Якобс.

Американская светская львица Ким Кардашьян посветила сочными прелестями на страницах Vogue
Фото: Карлейн Якобс для американского Vogue
Американская светская львица Ким Кардашьян посветила сочными прелестями на страницах Vogue
Американская светская львица Ким Кардашьян посветила сочными прелестями на страницах Vogue
Американская светская львица Ким Кардашьян посветила сочными прелестями на страницах Vogue
Американская светская львица Ким Кардашьян посветила сочными прелестями на страницах Vogue

Кардашьян в стильных образах снялась для журнала i-D. Реалити-дива предстала перед объективом итальянско-американского фотографа Марио Сорренти. Выбрала для эффектной фотосессии облегающее боди из общей коллекции брендов Skims и Fendi, наряды размера оверсайз от Balenciaga и украшения от Tiffany & Co.

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Дата
09
февраля

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