В мокром платье и выпятив ягодицы: Кардашьян посветила сочной фигурой для Vogue

Американская светская львица и бизнесвумен 41-летняя Ким Кардашьян ошеломила подписчиков очередными соблазнительными снимками. На этот раз позировала в раскрепощенных образах для американского Vogue.

Пока ее бывший, рэп-исполнитель Канье Вест проводит свидания-фотосессии с новой пассией Джулией Фокс, звезда предстала в нарядах от Balmain, Balenciaga, Givenchy, Valentino и собственного бренда Skims. В частности, для нее подобрали белый боди, розово-синее платье необычного фасона и оранжевое бикини с юбкой.

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Автором фотографий является нидерландская фотограф Карлейн Якобс.

Фото: Карлейн Якобс для американского Vogue

Кардашьян в стильных образах снялась для журнала i-D. Реалити-дива предстала перед объективом итальянско-американского фотографа Марио Сорренти. Выбрала для эффектной фотосессии облегающее боди из общей коллекции брендов Skims и Fendi, наряды размера оверсайз от Balenciaga и украшения от Tiffany & Co.