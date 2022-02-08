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вторник, 08 февраля 2022 13:11

В лосинах и коротком топе: Злата Огневич показала, как качает ягодицы
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Певица 36-летняя Злата Огневич показала поклонникам, как поддерживает форму.

Звезда поделилась упражнениями, которые держат важнейшие мышцы в тонусе. Опубликовала занятия в Instagram.

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На тренировку исполнительница надела лосины и короткий топ. Огневич показала фанам, как качает ягодицы.

Злата Огневич показала как тренируется
Фото: instagram.com/zlata.ognevich
Злата занимается с дополнительным весом
Звезда прокачивает свой "орешек"
Красавица уделяет своим ягодицам особое внимание
Злата Огневич

Три года певицу Злату Огневич преследует неизвестный мужчина, угрожающий убить ее или членов семьи. Последний инцидент произошел 24 января. В Instagram артистка опубликовала видео, на котором видно, как автомобиль догоняет другая машина.

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Дата
08
февраля

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