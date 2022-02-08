В лосинах и коротком топе: Злата Огневич показала, как качает ягодицы

Певица 36-летняя Злата Огневич показала поклонникам, как поддерживает форму.

Звезда поделилась упражнениями, которые держат важнейшие мышцы в тонусе. Опубликовала занятия в Instagram.

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На тренировку исполнительница надела лосины и короткий топ. Огневич показала фанам, как качает ягодицы.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Три года певицу Злату Огневич преследует неизвестный мужчина, угрожающий убить ее или членов семьи. Последний инцидент произошел 24 января. В Instagram артистка опубликовала видео, на котором видно, как автомобиль догоняет другая машина.