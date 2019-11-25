В купальнике на капоте: Рози Хантингтон-Уайтли снялась в откровенной фотосессии

Фото: Harper's Bazaar Greece

На прошлой неделе британская модель Рози Гантигтон-Уайтли опубликовала серию откровенных фотографий с фотосессии для глянца Harper's Bazaar Greece. Снимками поделилась в Instagram.

Во время съемок модель позировала на автомобильной свалке. Издание сделало 3 варианта обложки с Рози. На одной она стоит на кузове автомобиля в черном мини-платье с блестками. Образ дополняют высокие каблуки и растрепанные волосы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 46-летняя Хайди Клум показала роскошную фигуру без одежды

Более агрессивный образ ангел Victoria's Secret воплотила в ремонтном зале. Там снялась в черном кожаном плаще и рабочем комбинезоне. На некоторых фотографиях модель с верхней одежды имеет только бюстгальтер.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw) 21 Лис 2019 р. о 4:27 PST

Впервые за последние 25 лет отменили грандиозное шоу показа бренда роскошного белья Victoria's Secret. Возобновят ли показы, пока неизвестно.