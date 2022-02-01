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вторник, 01 февраля 2022 18:26

В купальнике: Билодид продемонстрировала "идеальный отдых" среди Карпат
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Дзюдоистка 21-летняя Дарья Билодид показала, как проводит отпуск в карпатском Буковеле.

Двухразовая чемпионка мира и Европы, а также бронзовый призер Олимпиады в Токио хвастается в Instagram, как катается на лыжах и посещает СПА. Также спортсменка регулярно тренируется. Некоторые упражнения делает и в гостиничном номере.

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"После насыщенного дня на лыжах провожу свой вечер в СПА. Сауна, бассейн, джакузи и вид на заснеженные горы. Что еще нужно для идеального зимнего отдыха?", – написала она.

Дзюдоистка Дарья Билодид похвасталась отдыхом в карпатском Буковеле
Фото: instagram.com/dariabilodid7
Дзюдоистка Дарья Билодид похвасталась отдыхом в карпатском Буковеле
Дзюдоистка Дарья Билодид похвасталась отдыхом в карпатском Буковеле
Дзюдоистка Дарья Билодид похвасталась отдыхом в карпатском Буковеле
Дзюдоистка Дарья Билодид похвасталась отдыхом в карпатском Буковеле

Билодид является одной из украинских спортсменок-красавиц. Ранее она не раз публиковала фото своей стройной фигуры в соцсетях. Однако накануне ошеломила своих поклонников. Дарья приняла участие в откровенной фотосессии.

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