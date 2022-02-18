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пятница, 18 февраля 2022 16:47

В коротком топе и обтягивающих лосинах: Бекхэм показала, как качается в спортзале
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Британская дизайнер 47-летняя Виктория Бекхэм нечасто радует поклонников сообщениями в социальных сетях. Однако в этот раз звезда показала, как она поддерживает себя в форме.

Бекхэм опубликовала фото своего воркаута в Instagram.

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Женщина пожаловалась подписчикам на своего тренера, который ее "мучает", в частности заставляет 5 раз в неделю выполнять отжимание на трицепс.

Виктория Бекхэм показала, как поддерживает себя в форме
Фото: instagram.com/victoriabeckham
Виктория Бекхэм показала, как поддерживает себя в форме
Виктория Бекхэм показала, как поддерживает себя в форме
Виктория Бекхэм показала, как поддерживает себя в форме
Виктория Бекхэм показала, как поддерживает себя в форме

Британская дизайнер Виктория Бекхэм вместе с семьей проводит каникулы во Флориде. На фотографиях позировала с мужем Дэвидом и детьми – Харпер, Бруклином, Ромео и Крузом. Также на семейном отдыхе были ее родители, племянница Либби Адамс и возлюбленные Ромео и Бруклина - Мия Риган и Никола Пельтц. Жена звездного футболиста показала редкие кадры в Instagram.

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