В коротком топе и обтягивающих лосинах: Бекхэм показала, как качается в спортзале

Британская дизайнер 47-летняя Виктория Бекхэм нечасто радует поклонников сообщениями в социальных сетях. Однако в этот раз звезда показала, как она поддерживает себя в форме.

Бекхэм опубликовала фото своего воркаута в Instagram.

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Женщина пожаловалась подписчикам на своего тренера, который ее "мучает", в частности заставляет 5 раз в неделю выполнять отжимание на трицепс.

Фото: instagram.com/victoriabeckham

Британская дизайнер Виктория Бекхэм вместе с семьей проводит каникулы во Флориде. На фотографиях позировала с мужем Дэвидом и детьми – Харпер, Бруклином, Ромео и Крузом. Также на семейном отдыхе были ее родители, племянница Либби Адамс и возлюбленные Ромео и Бруклина - Мия Риган и Никола Пельтц. Жена звездного футболиста показала редкие кадры в Instagram.