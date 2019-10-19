В Китае запретили показ фильма "Однажды в Голливуде"

Тарантино не волнуют претензии дочери Брюса Ли. Фото: super.ru

В Китае фильм американского режиссера Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" сняли с проката за неделю до его премьеры.

К китайских чиновников обратилась дочь Брюса Ли Шеннон, сообщает Hollywood reporter.

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И требовала изменить кинематографический образ своего отца. Потому что его персонаж больше напоминает каритуру, чем реального человека.

Сам Тарантино заявил, что ничего не менять в фильме, потому что имеет на него исключительное право.

Эта картина стала самой успешной из всех работ режиссера по продажам билетов в первый уикенд. Популярность фильма объясняют звездным актерским составом и популярностью режиссера. В фильме снялись Брэд Питт, Леонардо ДиКаприо и Робби. Критики высоко оценили картину.