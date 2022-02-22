В изумрудном костюме: Елена Зеленская рассказала молодежи о ментальном здоровье

Первая леди Украины Елена Зеленская пообщалась с международными и отечественными экспертами, представителями государства и молодежи на тему "Забота о ментальном здоровье".

Для мероприятия жена Зеленского надела стильную изумрудную юбку длины миди и жакет с воротниками. Талию первая леди подчеркнула широким поясом. Фото со встречи она обнародовала в Instagram.

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Образ первая леди дополнила черно-белыми туфлями и круглыми серьгами с камнями. Утонченность аутфиту добавил легкий нюдовый макияж и волосы, собранные в пучок.

СМОТРИТЕ ФОТО, как в монокини среди пустыни дочь олигарха Фукса засветила стройные ноги в Дубае

"Ментальное здоровье - это не когда нет стрессов совсем. Такого не бывает. А когда человек подготовлен, чтобы им противостоять, и чувствует поддержку общества", - отметила первая леди.

Первая леди Украины Елена Зеленская откровенно рассказала, как худела после первых родов. Призналась, что долгое время тоже ела бутерброды с маслом, колбасой и запивала сладким чаем. Но после появления дочери завязала с вредными блюдами. Об этом она рассказала в Instagram. "После рождения дочери я, как и многие женщины, оказалась несколько тяжелее и шире, чем раньше", - рассказала Зеленская.