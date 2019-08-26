В фильме Marvel сыграет звезда "Игры престолов"

Кит Харингтон сыграет в фильме Marvel.

Британский актер Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов", сыграет в новом блокбастере "Вечные" от студии Marvel.

Об этом заявил глава Marvel Кевин Фейдж на фестивале D23, сообщает УНН

Гарингтон сыграет в фильме роль Дейна Уитмана, также известного как Черный Рыцарь. Сам актер пока не прокомментировал свою роль.

Фильм "Вечные" основан на одноименной серии комиксов издательства Marvel о расе суперлюдей.

Премьера ленты запланирована на ноябрь 2020 года.

Вместе с Гарингтоном в фильме сыграют Сальма Хайек, Анджелина Джоли, Ричард Мэдден, Брайан Тайри Генри, Кумейл Нанджиани, Лорен Ридлофф и Дон Ли.

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Сценаристы сериала "Игра престолов" Бениофф и Дэниел Уайсс заключили многолетний контракт со стриминговим сервисом Netflix на съемки фильмов и телешоу. Сумма контракта составляет $200 млн.