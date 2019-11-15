В Эмилии Кларк появились крылья

Фото: Wonderland

Британская актриса 33-летняя Эмилия Кларк снялась в необычной фотосессии для издания Wonderland. Снимками звезда "Игры престолов" поделилась на своей странице в Instagram.

Актриса примерила несколько образов. Однако один из них она отметила в подписи к посту.

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"Wonderland, благодаря вам я выгляжу намного круче, чем есть на самом деле. И за это я вечно буду благодарна", - поделилась Кларк под фото, на котором имеет белые крылья. Она добавила, что этот образ напоминает главную героиню фильма "Ромео + Джульетта". В нем сыграл молодой Леонардо ДиКаприо.

На других фотографиях Эмилия одета в романтические платья и костюмы. На некоторых - яркий цветочный принт.

В мае в этом году американский журнал Forbes создал рейтинг самых красивых женщин-знаменитостей мира. Эмилия Кларк попала в ТОП-10.