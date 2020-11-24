В эффектном образе: модель Victoria's Secret блеснула грудью

Фото: instagram.com/izabelgoulart

Бразильская модель и "ангел" Victoria's Secret 36-летняя Изабель Гулар опубликовала пикантные снимки в Instagram.

Модель позировала в коротком черном платье из перьев с откровенным декольте. Образ дополнила лакированными туфлями на каблуках и серьгами-подвесками. Фотосессию устроила в бразильском городе Сан-Паулу.

"От сердца к сердцу". Поздравляем с этим прекрасным делом. Рады быть здесь и поддержать вас", - написала под фото Гулар, обращаясь к основательницы благотворительной организации "От сердца к сердцу" Рафаэлле Сантос.

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Американская фотомодель и исполнительница шоу в стиле бурлеска 48-летняя Дита фон Тиз поразила своих поклонников новым фото. Фотографию звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На снимке Дита позирует в красном кружевном белье. Сексуальный образ дополнила поясом с подвязками и черными чулками.