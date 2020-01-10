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пятница, 10 января 2020 15:51

В честь 39-летия Алана Бадоева выйдет книга о нем

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  10 января Алану Бадоеву исполнилось 39 лет. Фото: пресс-служба
10 января Алану Бадоеву исполнилось 39 лет. Фото: пресс-служба

10 января в издательстве "ІРІО" выходит книга, посвященная украинскому режиссеру музыкального видео в Восточной Европе и Азии Алану Бадоеву. Многостраничное интервью музыкального журналиста Игоря Панасова с именинником и его ближайшим окружением приурочено к 39-летию Алана.

Издание состоит из 7 разделов, каждый из которых освещает ключевые этапы из жизни Бадоева и его близких людей. В разделах "Кинорежиссер", "Клипмейкер", "Продюсер", "Телеведущий", "Телережиссер" раскрывается каждое из творческих амплуа, заявленных в названии. Завершает книгу раздел о масштабном проекте, который сейчас реализует Алан Бадоев – о съемках 25 видеоклипов для артистов из Китая. В книге использованы уникальные фото из личного архива режиссера.

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Основой книги "БАДОЕВ. Мир, который создал Алан" стали интервью с ее главным героем, которые провел в 2018-2019 годах автор Игорь Панасов – музыкальный журналист, работавший в разные годы в журналах "Esquire Украина" и Viva, главный редактор онлайн проектов Cultprostir и Karabas LIVE.

Издание выходит при поддержке Secret Service Entertainment Agency – компании, которая более 10-ти лет представляет интересы Бадоева и его продюсерских проектов.

"Шоу-бизнес, каким мы его знаем на сегодня, во многом создал Алан", - говорит в своем интервью для книги генеральный продюсер Secret Service EA Михаил Ясинский.

Украинская группа KAZKA показала, как снимали откровенный видеоклип на песню "Палала". Режиссером ролика стал Алан Бадоев.

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Дата
10
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