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среда, 16 февраля 2022 13:42

В черном бикини и с коктейлем в руке: Бадоева засветила аппетитные формы в Мексике
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Телеведущая Жанна Бадоева порадовала поклонников пикантными снимками.

Знаменитость отдыхает в Мексике. Женщина опубликовала жаркие фото в Instagram.

Бадоева позировала на фоне пальм в черном купальнике и с коктейлем в руке.

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"Я здесь посчитала и поняла, что до лета осталось всего 105 дней. Немного подождать и все. Потерпим, да?", - написала бывшая жена клипмейкера Алана Бадоева.

Жанна Бадоева опубликовала пикантные фото с отдыха
Фото: instagram.com/zhanna_badoeva
Жанна Бадоева опубликовала пикантные фото с отдыха
Жанна Бадоева опубликовала пикантные фото с отдыха
Жанна Бадоева опубликовала пикантные фото с отдыха
Жанна Бадоева опубликовала пикантные фото с отдыха

Ведущая Жанна Бадоева в свой день рождения поделилась трогательным кадром. 18 марта ей исполнилось 45 лет. На фотографии, опубликованной в Instagram, она позирует с родителями.

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