В черном бикини и с коктейлем в руке: Бадоева засветила аппетитные формы в Мексике

Телеведущая Жанна Бадоева порадовала поклонников пикантными снимками.

Знаменитость отдыхает в Мексике. Женщина опубликовала жаркие фото в Instagram.

Бадоева позировала на фоне пальм в черном купальнике и с коктейлем в руке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ты пришла в этот мир нелегко" - Ефросинина показала редкие фото дочери в день ее совершеннолетия

"Я здесь посчитала и поняла, что до лета осталось всего 105 дней. Немного подождать и все. Потерпим, да?", - написала бывшая жена клипмейкера Алана Бадоева.

Фото: instagram.com/zhanna_badoeva

Ведущая Жанна Бадоева в свой день рождения поделилась трогательным кадром. 18 марта ей исполнилось 45 лет. На фотографии, опубликованной в Instagram, она позирует с родителями.