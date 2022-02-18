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пятница, 18 февраля 2022 11:46

В брутальном мини: полуобнаженная Кидман снялась для обложки журнала
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Голливудская актриса 56-летняя Николь Кидман удивила поклонников брутальным образом.

Женщина украсила обложку американского журнала Vanity Fair в ультракоротком костюме итальянского бренда Miu Miu.

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Николь Кидман снялась для журнала Vanity Fair
Фото: instagram.com/vanityfair
Николь Кидман снялась для журнала Vanity Fair
Николь Кидман снялась для журнала Vanity Fair
Николь Кидман снялась для журнала Vanity Fair
Николь Кидман снялась для журнала Vanity Fair

Кроме обложки, глянец Vanity Fair представили видеотизер спецвыпуска с Кидман в главной роли.

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Публикация от Vanity Fair (@vanityfair)

Николь Кидман восхитила яркими снимками. Актриса украсила обложку зимнего выпуска DuJour. Предстала перед объективом иранского фотографа Макса Абадяна. Фотографиями поделилась в Instagram.

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