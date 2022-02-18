В брутальном мини: полуобнаженная Кидман снялась для обложки журнала

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Николь Кидман восхитила яркими снимками. Актриса украсила обложку зимнего выпуска DuJour. Предстала перед объективом иранского фотографа Макса Абадяна . Фотографиями поделилась в Instagram.

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Кроме обложки, глянец Vanity Fair представили видеотизер спецвыпуска с Кидман в главной роли.

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