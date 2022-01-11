В бикини: жена Кошевого засветила фигуру на мальдивском пляже

Актер студии "Квартал-95" Евгений Кошевой и его жена-дизайнер Ксения наслаждаются отдыхом на Мальдивах. С курорта публикуют яркие фотографии.

Ксения порадовала подписчиков горячими фото в InstaStories. Позировала в черном бикини у пальмы на фоне Индийского океана.

Также дизайнер показала нежные общие снимки с мужем. Пара предстала в белых нарядах. Жена Кошевого держала букет.

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"Я так хочу, чтобы эти моменты не заканчивались", – написала она под романтическими фото.

Фото: https://www.instagram.com/yalta_k/

Ведущий 38-летний Евгений Кошевой впервые показал квартиру в новом районе Киева. Актер студии "Квартал-95" вместе с женой Ксенией и двумя дочерьми Варварой и Серафимой проживает в трехкомнатной квартире.