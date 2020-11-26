В бикини: певица Добрыднева устроила сексуальную фотосессию под душем

Фото: instagram.com/anna_dobrydneva

Артистка 34-летняя Анна Добрыднева публикует жаркие фотографии из отпуска. Певица отдыхает в египетском Марса-Аламе.

На серии снимков, опубликованных в Instagram, звезда позирует в черном бикини, которое удачно подчеркивает прелести женщины. Бретельки в лифе были из цепочек. Фотосессию устроила на пляже под душем.

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"Тихо, спокойно и невероятно красиво. Пусть каждый, кто читает эти строки, почувствует тепло и гармонию", - написала в посте под фото певица.

Певицу и автора песен Анну Добрыдневу на протяжении нескольких лет преследует маньяк. Артистка решила заговорить об этом, когда ситуация вышла за грани адекватности.