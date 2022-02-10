В бикини и с цветком в волосах: Федишин похвасталась желанным отдыхом на Мальдивах

Ирина Федишин показала, как отдыхает на Мальдивах. Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Певица Ирина Федишин показала, как отдыхает на Мальдивах.

Раньше исполнительница рассказывала, что это была ее мечта. А сейчас женщина публикует откровенные видео по отдыху в Instagram.

Путевку на райский остров подарил ей мужчина на 35-летие.

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Певица опубликовала видео, на котором она в бикини и с цветком в волосах бежит к океану.

"Теперь в песне немного изменятся слова: "Я хочу еще раз на Мальдивы", – подписала пост Федишин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ірина Федишин 🎤Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

Певица Ирина Федишин удивила подписчиков в Instagram необычным контентом. Ирина опубликовала милое фото с котятами и написала, что ищет для них новых хозяев. Дело в том, что кошка певицы недавно родила четверых малышей.