В бикини и с цветком в волосах: Федишин похвасталась желанным отдыхом на Мальдивах

 
Ексклюзивы
1/5
Пафосные подарки, "вдохновлявшие" Пшонку и Януковича - открыли выставку пропаганды СССР
Пафосные подарки, "вдохновлявшие" Пшонку и Януковича - открыли выставку пропаганды СССР
Просмотров: 1422
"Содрогнулась земля дважды. Неприятно было": в украинском селе взорвали ядерную бомбу – как там сейчас живут люди
"Содрогнулась земля дважды. Неприятно было": в украинском селе взорвали ядерную бомбу – как там сейчас живут люди
Просмотров: 5643
"Лепет ребенка. Как вроде игрушку дает" – украинцы отреагировали на желание Зеленского раздать им смартфоны
"Лепет ребенка. Как вроде игрушку дает" – украинцы отреагировали на желание Зеленского раздать им смартфоны
1 Просмотров: 1161
Свидание на высоте и собственный маршрут любви – как незабываемо провести День святого Валентина
Свидание на высоте и собственный маршрут любви – как незабываемо провести День святого Валентина
Просмотров: 126
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 2403
Путин любит цифровую симметрию и может устроить провокацию 22.02 – военный эксперт
Путин любит цифровую симметрию и может устроить провокацию 22.02 – военный эксперт
1 Просмотров: 1350
Провальный визит Макрона в Москву и некрофилия Путина – что пишет мировая пресса
Провальный визит Макрона в Москву и некрофилия Путина – что пишет мировая пресса
Просмотров: 2808
Отважится ли Путин начать "олимпийскую" войну
Отважится ли Путин начать "олимпийскую" войну
Просмотров: 1161
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
Просмотров: 693
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой – что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой – что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Просмотров: 1161
Фото
Все фото
4
7
5
9
5
Комик удивил Мишель Андраде обнаженным видом во время съемок нового Improv Live Show
Комик удивил Мишель Андраде обнаженным видом во время съемок нового Improv Live Show
В белье и с весом 80 кг: Анита Луценко поразила перевоплощением после рождения дочери
В белье и с весом 80 кг: Анита Луценко поразила перевоплощением после рождения дочери
&quot;Сфера шоу-бизнеса слабо развита&quot; - скандальная MARUV заявила, что ее &quot;тянет выступать в России&quot;
"Сфера шоу-бизнеса слабо развита" - скандальная MARUV заявила, что ее "тянет выступать в России"
51-летняя Наоми Кэмпбелл пикантно обнажила ягодицы на черно-белых кадрах
51-летняя Наоми Кэмпбелл пикантно обнажила ягодицы на черно-белых кадрах
19-летний Сасанчин шокировал заявлением о выигранной на &quot;Голосі країни&quot; квартире
19-летний Сасанчин шокировал заявлением о выигранной на "Голосі країни" квартире
Видео
Все видео
В бикини и с цветком в волосах: Федишин похвасталась желанным отдыхом на Мальдивах
В бикини и с цветком в волосах: Федишин похвасталась желанным отдыхом на Мальдивах
В трусах и маске: Роналду оздоровился в морозильной камере
В трусах и маске: Роналду оздоровился в морозильной камере
Для нацотбора на Евровидение-2022: финалисты Kalush представили трек Stefania
Для нацотбора на Евровидение-2022: финалисты Kalush представили трек Stefania
Netflix покажет фильм "Носорог" Олега Сенцова
Netflix покажет фильм "Носорог" Олега Сенцова
Дочь Меладзе развернула четыре тренерские кресла на "Голосі країни": чью команду она выбрала
Дочь Меладзе развернула четыре тренерские кресла на "Голосі країни": чью команду она выбрала
Интервью
1/5
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1251
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 2403
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1242
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 459
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 1008
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 февраля 2022
Просмотров: 153
Список недочитаного
Коли в тебе висока температура, а в світі гуляє коронавірус, то ось підходяще заняття: лежи собі й складай списки того, що ти в житті не зробив чи не ...
пятница, 11 февраля 2022 01:45

В бикини и с цветком в волосах: Федишин похвасталась желанным отдыхом на Мальдивах

  Комментировать
В бикини и с цветком в волосах: Федишин похвасталась желанным отдыхом на Мальдивах
Ирина Федишин показала, как отдыхает на Мальдивах. Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Певица Ирина Федишин показала, как отдыхает на Мальдивах.

Раньше исполнительница рассказывала, что это была ее мечта. А сейчас женщина публикует откровенные видео по отдыху в Instagram.

Путевку на райский остров подарил ей мужчина на 35-летие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поделили имущество пополам: Меган Фокс и Брайан Остин Грин официально развелись

Певица опубликовала видео, на котором она в бикини и с цветком в волосах бежит к океану.

"Теперь в песне немного изменятся слова: "Я хочу еще раз на Мальдивы", – подписала пост Федишин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ірина Федишин 🎤Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

Певица Ирина Федишин удивила подписчиков в Instagram необычным контентом. Ирина опубликовала милое фото с котятами и написала, что ищет для них новых хозяев. Дело в том, что кошка певицы недавно родила четверых малышей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В бикини и с цветком в волосах: Федишин похвасталась желанным отдыхом на Мальдивах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Днепровский стрелок впервые рассказал, за что над ним издевались
Днепровский стрелок впервые рассказал, за что над ним издевались Просмотров: 28260
Умерла невестка Геннадия Кернеса
Умерла невестка Геннадия Кернеса Просмотров: 13411
Пачки с тысячами гривен: НАБУ шокировало видео со взяткой для &quot;слуги&quot;
Пачки с тысячами гривен: НАБУ шокировало видео со взяткой для "слуги"
5
 Просмотров: 12592
Подвешивали на долговой крючок: экс-нацгвардеец о части, где служил Рябчук
Подвешивали на долговой крючок: экс-нацгвардеец о части, где служил Рябчук Просмотров: 10530
&quot;Нравились блондины&quot; - солистка Go_A поделилась подробностями романтических отношений
"Нравились блондины" - солистка Go_A поделилась подробностями романтических отношений
5
 Просмотров: 7326
Знаменитости
Комик удивил Мишель Андраде обнаженным видом во время съемок нового Improv Live Show
Комик удивил Мишель Андраде обнаженным видом во время съемок нового Improv Live Show
4
 Просмотров: 297
Руслана впервые рассказала об интиме с мужем: "Не люблю спать вдвоем"
Руслана впервые рассказала об интиме с мужем: "Не люблю спать вдвоем" Просмотров: 1818
В белье и с весом 80 кг: Анита Луценко поразила перевоплощением после рождения дочери
В белье и с весом 80 кг: Анита Луценко поразила перевоплощением после рождения дочери
7
 Просмотров: 5607
За три месяца скинула 10 кг: Зеленская раскрыла, как возвращалась в форму после родов
За три месяца скинула 10 кг: Зеленская раскрыла, как возвращалась в форму после родов Просмотров: 486
Поделили имущество пополам: Меган Фокс и Брайан Остин Грин официально развелись
Поделили имущество пополам: Меган Фокс и Брайан Остин Грин официально развелись Просмотров: 468
Больше всего комментируют
6
"Силовики "выбивают" из людей фальшивые показания против пятого президента" - адвокаты Порошенко
4
"Нужна реакция мира" - министр обороны о российских оккупантах в море
3
Надо менять и власть и оппозицию – Климкин
2
Боррель объяснил, чего хочет Путин
2
Полицейские открестились, что "слуга" Трухин предлагал взятку
Голосов: 44198
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть