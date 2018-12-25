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вторник, 25 декабря 2018 19:04

"Устроил сюрприз – вроде бы Санта-Клаус подарил духи" - Соломия Витвицкая

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Автор: Instagram
  "Новогодне-рождественский период обожаю. Особенно люблю кутью" - Соломия Витвицкая
"Новогодне-рождественский период обожаю. Особенно люблю кутью" - Соломия Витвицкая

Рождественско-новогодняя пора набирает обороты. Украинцы в спешке докупают подарки, составляют список блюд к праздничному столу.

К грядущему Новому году готовятся и отечественные звезды. О планах на празднование, семейные традиции и детство корреспонденту Gazeta.ua рассказала ведущая телеканала "1+1" Соломия Витвицкая:

Как планируете отмечать Новый год?

31 декабря я буду на работе. В новогоднюю ночь ТСН в эфир, как всегда, выйдет не из студии, а с Софийской площади. Вести его будет Лидия Таран. А я буду в студии, если неожиданно случатся непредсказуемые технические моменты - продолжу вести эфир. За 3 часа до Нового года я уже буду свободна и мы с моим мужем Владом где-то поблизости хорошо отпразднуем Новый год. Думаю, что скорее всего, мы соберемся с нашими друзьями в уютном ресторане или у кого-то дома.

Вы уже решили, какие подарки будете дарить мужу, родителям, друзьям?

Еще не определилась. Мы с Владом недавно были в Австрии, и я знаю, что там все подарки готовят еще с лета. Поэтому у них все происходит без стресса, а я покупаю ближе к Новому году, но всегда жду подарки на Николая.

С детства привыкла, что с 18 на 19 декабря приходит Святой Николай. Мой муж киевлянин - здесь такой традиции не было. Поэтому я каждый год жду, что он вспомнит о празднике. В этом году утром 19 декабря, когда зазвонил будильник - я обратила внимание Влада на пакет под подушкой. А он сорвался и побежал гулять с собакой. Вероятно, где-то догонял Николая - потому что старенький забыл положить под мою подушку любимый марципан.

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Лучший подарок от мужчины - это какой?

Думаю, что путешествие. Путешествия - это всегда круто, они вдохновляют.

Автор: Instagram
  Соломия Витвицкая с мужем Владиславом
Соломия Витвицкая с мужем Владиславом

И какое это будет путешествие? К морю или на горнолыжный курорт?

Мы уже спланировали, что поедем в январе-феврале кататься на лыжах в Буковель и в Грузию.

Знаете, какие подарки от вас ждут родители и муж?

Муж вообще никаких подарков не ждет. Сделаю сюрприз. Однажды я для Влада выбирала подарок вместе с ведущим Анатолием Анатоличем. Мы поехали в торговый центр, он мне посоветовал, и даже выбрал часы. В этом году я тоже буду советоваться с коллегами и друзьями, потому что обычно мне трудно что-то придумать.

Сертификат - это очень банально. Хочется уделить внимание и подарить что-то полезное. Муж мне, кстати, очень часто дарит духи и, как ни странно, именно эти духи мне нравятся. Как-то в Лапландии, куда мы поехали после свадьбы, устроил сюрприз, вроде бы это Санта-Клаус подарил духи. И я была уверена, потому что я не видела, в какой момент он это устроил. Когда раскрыла пакет, то была очень удивлена и поражена: "О, ничего себе, какие дорогие подарки делает Санта-Клаус". Затем муж не выдержал и признался, что это от него подарок, потому что он понимал по моей реакции, я никак не могу догадаться, кто же мой настоящий "Санта".

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Какие семейные новогодние традиции есть в вашей семье?

У нас еще не сложились семейные традиции. Каждый год мы праздновали Новый год то дома, то у друзей, то в дороге, то за рубежом. Все настолько было по-разному. Вдвоем с мужем мы еще не праздновали. Чаще всего в компании.

Автор: пресс-служба
  "Новогодне-рождественский период обожаю. Особенно люблю кутью" - Соломия Витвицкая
"Новогодне-рождественский период обожаю. Особенно люблю кутью" - Соломия Витвицкая

О чем мечтали в детстве?

Очень мечтала получить куклу Барби. У нас много было немецкого и польского телевидения (Соломия выросла во Львове - Gazeta.ua). Помню, что мне очень нравились эти куклы, их одежда, машинки. А вообще у меня была глобальная мечта, куда-то далеко уехать.

Очень хотела поехать в Деревки (Полтавская область), откуда родом была моя бабушка. Много раз просила ее меня туда отвезти. Я любила слушать, как она рассказывала о доме, в котором тогда жила ее семья, о моем прапрадеде, об озере, улице. И я так нафантазировала, что стала уговаривать бабушку меня туда отвезти, но поехала туда только в этом году, когда была в командировке в Полтаве. Мечта осуществилась.

С чем у вас ассоциируется Новый год и Рождество?

Рождество для меня - это конечно семейный праздник. Это и кутья, и 12 блюд, и звезда, которая восходит первой, и тогда все садятся за стол, трогательные родственные моменты. Обязательно колядки - вертеп, который слышен на улице.

Новый год - больше с компанией. Хочется провести его весело, с фейерверком, с запахом мандарин, цитрусов, которые наполняют всю квартиру приятным ароматом хвои, с новогодней елкой. Я даже не скажу, что у меня оливье ассоциируется с Новым годом, потому что у нас такой традиции не было - готовить этот салат.

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Автор: Instagram
  "Новогодне-рождественский период обожаю. Особенно люблю кутью" - Соломия Витвицкая
"Новогодне-рождественский период обожаю. Особенно люблю кутью" - Соломия Витвицкая

Вообще любите Новый Год, возможно больше любите Пасху или другие праздники?

Новый год всегда любила больше всего. Этот новогодне-рождественский период обожаю. Особенно люблю кутью. И я раньше не понимала, когда люди говорили, что не любят ее, теперь понимаю. Как мы это выяснили с моей подругой, она сейчас живет в Австрии, а сама родом из Херсона - там, например, люди просто не готовят кутью, они варят рис или пшеницу, и едят даже не заправленную, и именно это блюдо они называют кутьей.

Мои бабушки готовили очень вкусную - с орешками, изюмом, медом, маком. И я обожаю кутью. Это, пожалуй, мое любимое блюдо после борща. Именно Рождество для меня очень светлый семейный праздник, когда все улыбающиеся, счастливые, пытаются сосредоточиться на позитиве и быть добрее.

Накануне новогодних праздников ведущая ТСН Соломия Витвицкая вместе со своим псом Мелом украсила обложку журнала "Зоодруг". В интервью телезвезда рассказала о характере и безусловной любови своего питомца.

Автор: gazeta.ua
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