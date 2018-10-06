Юрий Горбунов рассказал, как попал в "Скажене весілля"

В кинотеатрах стартовала украинская комедия "Скажене весілля", продюсером и одним из актеров стал Юрий Горбунов. О том, как уговаривал Винника на эпизодическую роль, и почему согласился играть сам, рассказал в передаче "Світське життя ".

"Труднее всего было договариваться с Винником, он боялся, как это воспримут его" волчицы ". Но я уверен, что все поклонницы уже купили билеты в кинотеатры и Олег понял, что это круто", - говорит Горбунов.

"Я получил не главную роль и не через постель. Прошел кастинг, понравился сам себе, подумал:" нормальная история ". В роли тамады очень комфортно. Я не хотел сниматься в своем кино и коллеги настояли, что это роль как раз для меня", - говорит Юрий Горбунов.

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В фильме идет речь об украинце, чья дочь решила выйти замуж за темнокожего француза. Отец невесты мыслит стереотипами, будущий зять тоже имеет своеобразное представление об Украине.