Упадок культуры, информационные фейки и жестокость. Рэперы высказались на важные темы в проекте "Казка про"

Его цель - обратить внимание молодежи на актуальные проблемы общества. Фото: предоставлено пиар-агентом артиста

"Казка про" - социальный проект портала Rap.ua. Его цель - обратить внимание молодежи на актуальные проблемы общества.

"Казка про" - короткометражный фильм, в котором звучат песни Alina Pash х Zbaraski (тема - "Упадок культуры"), Fo Sho (тема - "Толерантность"), НКНКТ х Alex Pervukhin (тема - "Отсутствие активной позиции"), Freel'а (тема - "Информационные фейки") и Otoy (тема -" Жестокость").

5 мультфильмов стали частью короткометражной ленты, в которой девушка, символ молодого поколения, наблюдает за ситуацией в мире, ошибками своих предшественников и решает изменить ситуацию к лучшему. Проблемы в фильме символизирует часы судного дня.

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"Почему мультфильмы? Мы хотели рассказать о сложных вещах простым, детским языком. В мире сейчас очень много глобальных проблем, но приложить руку к их исправление может каждый, даже ребенок. Особенно ребенок. Мы считаем, что рэп - это не просто музыка. это то, что может менять людей, а молодежь - сила, способная изменить мир. "Казка про" это история о каждом из нас, рассказанная не политическими клише, а простой музыкально-визуальным языком ", - комментируют работу авторы.

Группа "Маха" представляет мини-альбом "2020", который вобрал в себя саунд современных музыкальных трендов. ЕР-альбом продолжает мистический перформанс 2020 года. Трек-лист альбома завершает песня "Загадала на праздники" - новогодняя песня, которая отличается от шаблонных праздничных песен своей мистически-праздничной атмосферой.