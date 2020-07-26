Умерла звезда "Унесенных ветром"

Умерла Оливия Де Гевилленд. Фото: Телеграф

В Париже в возрасте 104 лет скончалась известная актриса из фильма "Унесенные ветром", а также двукратная обладательница Оскара Оливия Де Гевилленд.

"Оливия де Гевилленд, которая сыграла Мелани Уилкс в фильме "Унесенные ветром", двукратная обладательница Оскара, умерла в воскресенье в Париже. Ей было 104 года", - сообщает AP.

Она умерла от естественных причин.

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В течение карьеры, которая длилась шесть десятилетий, Оливия де Гевилленд выполняла различные роли, начиная от недоброжелательной матери до психиатрического заключенного в "Змеиной яме".