Умерла звезда "Унесенных ветром"

В Париже в возрасте 104 лет скончалась известная актриса из фильма "Унесенные ветром", а также двукратная обладательница Оскара Оливия Де Гевилленд.
"Оливия де Гевилленд, которая сыграла Мелани Уилкс в фильме "Унесенные ветром", двукратная обладательница Оскара, умерла в воскресенье в Париже. Ей было 104 года", - сообщает AP.
Она умерла от естественных причин.
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В течение карьеры, которая длилась шесть десятилетий, Оливия де Гевилленд выполняла различные роли, начиная от недоброжелательной матери до психиатрического заключенного в "Змеиной яме".
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