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пятница, 04 октября 2019 15:58

Умерла звезда фильма "Мстители"

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Умерла звезда фильма &quot;Мстители&quot;
Анна куэйл мерла в возрасте 86 лет. Фото: https://liza.ua

Американская актриса Анна Куэйл ушла из жизни в возрасте 86 лет.

Звезда умерла еще 16 августа, но родные сообщили об этом только сейчас, сообщает издание Mirror.

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Перед смертью актриса страдала от деменции с тельцами Леви (старческого слабоумия). Болезнь диагностировали в 2012 году.

Последний раз Куэйл появилась на экранах в 1999 году. Звезда играла роль в одном из эпизодов телевизионного шоу "Семейка Адамс".

Куэйл снималась в сериале 1960-х годов "Мстители", шоу "Возвращение в Брайдсхед", "Гренджи Хилл" и "Дневник Литтона". Наиболее известные фильмы с ее участием - "Казино Рояль", "Критическое решение", "Чтоб ты сдохла, дорогая", "Эскимоска".

На 87-м году жизни скончался бывший президент Франции Жак Ширак. Об этом сообщили родственники експрезидента.

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