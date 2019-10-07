"Умерла вчера": родственники Заворотнюк впервые сделали официальное заявление

Родственники Анастасии Заворотнюк обратились к представителям СМИ. Фото: @a_zavorotnyuk

Семья российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая страдает от рака головного мозга, впервые сделала официальное заявление.

В частности нарушил молчание директор звезды Стас Христов, сообщил Telegram канал Mash.

В заявлении директор от имени родственников Заворотнюк обратился к представителям СМИ.

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"Анастасия Заворотнюк и ее окружения просят прекратить спекуляции вокруг ее здоровье и призывают людей верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ", - заявил он.

По словам Христова, близкие актрисы пока неготовы комментировать состояние ее здоровья. Родственники не намерены подтверждать или опровергать информацию о глиобластоме.

"Мы просим уважать решение актрисы и ее семьи", - добавил Христов.

Директор Заворотнюк решил нарушить молчание после того, как в сети появилась информация ее смерти.

"Анастасия Заворотнюк умерла вчера", - сообщали российские СМИ.

Недавно стало известно, что актриса Анастасия Заворотнюк, у которой диагностировали онкологическое заболевание, внезапно отдала все долги. Это может быть связано с необходимостью лечения звезды за рубежом. Теперь она сможет покинуть Россию.