Умер продюсер мультсериалов "Симпсоны" и "Рик и Морти"

Умер продюсер мульсериала "Симпсоны". Фото: www.hollywoodreporter.com

Американский продюсер Майкл Мендел умер в возрасте 54 лет.

Смерть мужчины наступила по естественным причинам в его собственном доме в Лос-Анджелесе, сообщило издание The Hollywood Reporter.

Мендел спродюсировал культовый мультсериал "Симпсоны" и "Рика и Морти".

Пресс-секретарь Adult Swim, блок телеканала Cartoon Network, на котором транслируют "Рика и Морти", выразил глубокие соболезнования близким Мендела.

"Все мы опустошены преждевременной смертью Майка Мендела. Майк был всемирно почитаемым продюсером, который получил "Эмми". Имея более чем 25-летний опыт работы, он направлял и поддерживал поколения художников, сценаристов и авторов. Мы выражаем наши глубокие соболезнования его семье, друзьям и коллегам в это трудное время", - говорится в обращении.

Известно, что Майкл Мендел присоединился к "Симпсонам" в 1989 году, в последующие 10 лет участвовал в создании 207 эпизодов и получил три премии "Эмми" в 1995, 1997 и 1998 году. Четвертой награды он удостоился в 2018 году за свою работу в качестве продюсера "Река и Морти".